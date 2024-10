Meta Quest 3S: visore di mixed reality “economico” ora disponibile

Recentemente, Meta ha annunciato Meta Quest 3S, il suo visore di realtà mista più conveniente con le stesse capacità e prestazioni del Meta Quest 3. Da oggi, 15 ottobre 2024, il nuovo “visore economico” è ufficialmente disponibile, ad un prezzo iniziale di 329,99 3 euro. Il Quest 3S è alimentato dalla stessa piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 del fratello maggiore. Tuttavia, ci sono alcune differenze chiave. Il Quest 3S utilizza lenti di Fresnel, che possono occasionalmente causare artefatti e un campo visivo leggermente più stretto rispetto al Quest 3.

Nel corso dell'ultimo anno, Meta ha rilasciato diversi aggiornamenti al suo Meta Horizon OS. Questi aggiornamenti includono un migliore supporto per app 2D come YouTube, Facebook e Instagram. Inoltre, l’azienda ha migliorato il contrasto e il colore del Passthrough, aumentato la risoluzione di oltre il 20% e ridotto la latenza di oltre il 15% tramite miglioramenti software. Il sistema operativo ora supporta anche la modalità aerea, consentendo l'utilizzo durante i viaggi. Tutti questi aggiornamenti sono disponibili anche su Quest 3S.

Meta Quest 3S: compatibilità e prezzi di lancio

Naturalmente, Quest 3S è compatibile con diversi accessori Quest 3, tra cui Elite Strap, Elite Strap con batteria, custodia per il trasporto, custodia per il trasporto compatta, cavo Link, dock di ricarica specifico per controller e Active Strap. Meta afferma che il dispositivo offre in media fino a 2,2 ore di utilizzo. La durata della batteria potrebbe anche essere estesa utilizzando la nuova modalità Battery Saver.

Come accennato, la versione base di Meta Quest 3S, con 128 GB di archiviazione, ha un prezzo di 329,99 euro. La versione potenziata, con 256 GB di archiviazione, ha invece un prezzo di 439,99 euro. Gli utenti che acquisteranno Quest 3 o 3S e attivano il visore entro il 30 aprile 2025, riceveranno una copia gratuita del gioco Batman: Arkham Shadow. Con l’acquisto l’azienda di Menlo Park includerà infine un abbonamento di tre mesi al servizio di giochi Meta Quest+.