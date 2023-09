Meta Quest 3: Zuckerberg presenta il nuovo visore di mixed reality

Dopo mesi di attesa e di indiscrezioni, finalmente è arrivato. Meta Quest 3, il visore di ultima generazione del gruppo Meta è stato annunciato dal CEO Mark Zuckerberg, durante il recente evento Meta Connect 2023. A differenza del precedente modello, Quest 3 è in grado di accedere alla mixed reality. Ciò significa che gli utenti potranno anche interagire con l’ambiente circostante. Toccando due volte il lato del visore, si potrà passare da un ambiente in realtà virtuale (VR) ad uno in realtà mista (MR). Quest’ultimo in questo caso gli utenti possono esplorare un nuovo mondo e provare nuove attività, come ad esempio suonare un pianoforte virtuale su un tavolo.

Meta Quest 3: le specifiche annunciate da Zuckerberg

Il nuovo visore Meta Quest 3 può vantare specifiche davvero uniche. Tra queste vi è la piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2, sviluppata in partnership con Qualcomm. Offre il doppio della potenza di elaborazione grafica rispetto a Meta Quest 2, i tempi di caricamento dei giochi sono rapidissimi e i dettagli sono estremamente nitidi. L’Infinite Display 4K+ ha una risoluzione di 2064×2208 pixel per occhio, 1.218 PPI, 25 PPD (migliore del 30% rispetto al predecessore) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz (anche 120 Hz sperimentali). Il campo visivo del visore è 110 gradi in orizzontale e 96 in verticale, decisamente più ampio di Quest 2. Grazie alle lenti pancake di nuova generazione Meta Quest 3 è più sottile del 40% rispetto al predecessore con visione più nitida del 25% nel campo visivo centrale e di 75% nel campo periferico.

Per quanto riguarda la memoria, il nuovo visore è dotato di 8 GB di RAM (33% in più rispetto a Quest 2) e archiviazione da 128 GB e 512 GB. Inoltre, Meta Quest 3 include anche 2 fotocamere RGB da 18 PPD con risoluzione 10 volte superiore rispetto al predecessore e 2 volte superiore rispetto Quest Pro, altoparlanti stereo integrati con audio spaziale 3D, connettività WiFi 6E e autonomia che va da 1,5 ore (produttività) a 2,9 ore (contenuti multimediali). Il dispositivo si ricarica in circa 2,3 ore con l'adattatore da 18 W (solo visore). Meta Quest 3 è già disponibile al preordine, ma arriverà sugli scaffali il prossimo 10 ottobre. I prezzi partono da 549 euro (versione da 128 GB di archiviazione) a 699 euro (versione da 512 GB di storage interno).