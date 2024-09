Meta Quest 3S: annunciato nuovo visore VR più economico

Nel corso del Connect 2024, Meta ha presentato il suo nuovissimo visore per realtà virtuale (VR), chiamato Meta Quest 3S. Di base, il Quest 3S promette di offrire molte delle stesse esperienze immersive del visore top di gamma, ovvero Quest 3. Tuttavia, come anticipato in varie indiscrezioni, il suo prezzo è molto più conveniente. Inoltre, il Quest 3S utilizza la stessa tecnologia Passthrough di realtà mista a colori del Quest 3. Ciò permette agli utenti di fondere il mondo virtuale e quello reale. Il device beneficerà anche dei continui miglioramenti software che Meta ha apportato al suo sistema operativo lanciato quest’anno, nome in codice Horizon OS. Gli update includono un migliore supporto per le app 2D all'interno della VR insieme all'audio spaziale e alla qualità migliorata dell'immagine Passthrough.

Tra le altre novità, la nuova modalità Travel Mode consente anche l'uso di Quest in movimento. Come riportato sul sito di Meta: “Abbiamo ricostruito Meta Horizon OS per l'elaborazione spaziale, con un supporto migliore per app 2D essenziali come YouTube, Facebook e Instagram. Abbiamo aggiunto un audio spaziale migliore e migliorato il contrasto e il colore di Passthrough, rendendolo più realistico e immersivo. Puoi persino usare Quest durante il trasporto, grazie alla modalità Viaggio”.

Meta Quest 3S: supporto completo alle app e ai giochi

Oltre alle app di intrattenimento come home theater virtuali e locali musicali, Quest 3S supporterà l'intera libreria di app Quest, inclusi i giochi. Saranno giocabili anche i prossimi titoli esclusivi per Quest 3 e 3S, come Batman VR. Come riportato ancora da Meta: “Quest 3S è compatibile con la nostra libreria completa di migliaia di app e giochi, oltre alle prossime esclusive di Quest 3 e 3S come Batman: Arkham Shadow. I giochi che hanno ricevuto aggiornamenti delle prestazioni specifici di Quest 3 funzioneranno anche su Quest 3S, il che significa che trarrai vantaggio dagli stessi elementi visivi migliorati e tempi di caricamento più rapidi”.

Come accennato, Meta Quest 3S avrà un prezzo di partenza più economico rispetto ai precedenti modelli. La versione da 128 GB di memoria interna avrà infatti un prezzo di 329 euro. Dall’altro lato, la versione da 256 GB di memoria interna avrà invece un prezzo di 439,99 euro. L’arrivo sugli scaffali dei negozi è invece previsto per la metà di ottobre 2024.