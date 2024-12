Meta punta all'energia nucleare per gestire i data center negli USA

Un nuovo report di Axios suggerisce che Meta potrebbe presto unirsi a Google e Amazon nell'affrontare le emissioni globali di carbonio passando all'energia nucleare. L'azienda starebbe cercando proposte da potenziali fornitori di energia nucleare per gestire il suo data center negli Stati Uniti. L’azienda mira a integrare i reattori nucleari nelle sue operazioni entro il 2030. Questi reattori potrebbero generare tra uno e quattro gigawatt di energia, sufficienti a sostenere milioni di case. Per contestualizzare, un tipico impianto di reattori nucleari degli Stati Uniti può generare 1 gigawatt di energia. All'inizio di quest'anno è stato riferito che Meta stava pianificando di costruire un data center alimentato a energia nucleare. Tuttavia, avrebbe abbandonato il piano a causa dell'avvistamento di una rara specie di api vicino al sito proposto.

Meta: azienda accetterà candidature dei fornitori fino al 3 gennaio 2025

La società madre di Facebook sta valutando un passaggio all'energia nucleare, poiché ritiene che "l'energia nucleare svolgerà un ruolo fondamentale nella transizione verso una rete elettrica più pulita, affidabile e diversificata". Nel modulo ufficiale per i fornitori, Meta ha sottolineato che accetterà le candidature dei fornitori interessati fino al 3 gennaio 2025. In una dichiarazione, Meta ha affermato che: "dato che le nuove innovazioni apportano significativi progressi tecnologici in tutti i settori e supportano la crescita economica, crediamo che l'energia nucleare possa contribuire a fornire energia di base stabile per supportare le esigenze di crescita delle reti elettriche che alimentano sia i nostri data center (l'infrastruttura fisica su cui operano le piattaforme Meta) sia le comunità che li circondano".

Secondo recenti rumors, mentre l'azienda sta sollecitando proposte da partner "con esperienza sia nei piccoli reattori modulari (SMR) sia nei reattori nucleari più grandi", Meta è più interessata ai piccoli reattori modulari (SMR). Questi sono infatti compatti e rappresentano un'alternativa flessibile alle centrali nucleari tradizionali. Le centrali nucleari possono porre molte sfide, come lo scetticismo pubblico e gli ostacoli normativi. Tuttavia, i vantaggi che offrono superano le sfide per le aziende con enormi centri di calcolo. Questa mossa è anche in linea con gli sforzi di Meta per introdurre ulteriori fonti di energia pulita nella rete. Questi includono ad esempio fonti solari, eoliche, di accumulo di batterie e, più di recente, geotermiche.