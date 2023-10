METÀ PREZZO per il Mini PC definitivo: tutta le funzionalità in dimensioni ridotte

Il mini computer in questione è una soluzione versatile che offre molte comodità. Con il suo display LCD personalizzabile, è facile monitorare lo stato del PC, l'ora e la temperatura. Puoi anche cambiare lo sfondo dello schermo a tuo piacimento, aggiungendo un tocco di colore alla tua vita e al lavoro. Si tratta di un dispositivo dotato di un ampio spazio di archiviazione da 1TB, espandibile fino a 2TB, garantendo spazio sufficiente per tutti i tuoi file.

La CPU di 12a generazione di Intel Alder Lake-Ν95 offre prestazioni superiori del 33% rispetto ad altre opzioni, rendendolo ideale per ufficio, formazione online e persino video 4K. La connettività è al top con WiFi 6 e doppia LAN Gigabit, garantendo una connessione Internet veloce e stabile. Puoi anche collegare dispositivi Bluetooth come tastiere e mouse wireless con Bluetooth 5.2. Questo mini computer ha un design compatto, risparmiando spazio sulla scrivania, e supporta Linux con funzionalità aggiuntive come la riattivazione LAN e RTC. È un'ottima scelta per chi cerca prestazioni e versatilità in un formato compatto.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta. Amazon mette in sconto del 50% il Mini PC con schermo LCD e da 1TB per un prezzo finale pari a 239,50€.