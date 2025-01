Meta nomina un nuovo responsabile delle politiche vicino a Trump

Meta sta riorganizzando il suo team politico in vista dell'insediamento del presidente eletto Donald Trump, con il responsabile della politica globale Nick Clegg che si è dimesso dopo sette anni in azienda. Quest’ultimo sarà sostituito da Joel Kaplan, un importante repubblicano e attuale vicepresidente della politica di Meta. In un post su Threads, Clegg afferma che è il "momento giusto" per lui di lasciare Meta. In seguito, ha aggiunto che trascorrerà i prossimi mesi "passando le redini" a Kaplan. Come riportato da Clegg nel suo post: "Joel è chiaramente la persona giusta per il lavoro giusto al momento giusto, nella posizione ideale per dare forma alla strategia aziendale mentre le aspettative sociali e politiche sulla tecnologia continuano a evolversi".

Meta: negli ultimi mesi azienda sempre più vicina a Trump

Kaplan è stato vice capo dello staff della Casa Bianca durante l'amministrazione di George W. Bush ed è entrato a far parte di Meta nel 2011. Ha suscitato qualche polemica nel 2018 quando ha sostenuto il giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh durante un'udienza al Senato sulle accuse di violenza sessuale, che a quanto si dice hanno fatto arrabbiare alcuni dipendenti. Kaplan ha anche recentemente iniziato a lavorare con Trump e il vicepresidente eletto JD Vance alla Borsa di New York. Nonostante gli scontri con Trump in passato, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha tentato di adulare il Presidente eletto negli ultimi mesi. Meta ha infatti donato 1 milione di dollari alla sua inaugurazione. Inoltre, Zuckerberg ha anche incontrato Trump a Mar-a-Lago a novembre.

Clegg, un tempo vice primo ministro del Regno Unito come membro del partito Liberal Democratici, è entrato a far parte di Meta nel 2018. Ha svolto un ruolo fondamentale nel dare forma alle politiche di Meta in seguito allo scandalo Cambridge Analytica, che ha visto un aumento della disinformazione correlata al Covid e un divieto sugli account Facebook e Instagram di Trump. A dicembre, Clegg ha invertito la precedente posizione dell'azienda, affermando che Meta ha erroneamente effettuato troppa moderazione. Adesso, Kevin Martin, ex presidente repubblicano della Federal Communications Commission, assumerà il ruolo di Kaplan come vicepresidente della politica globale.