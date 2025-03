Meta: il 18 marzo via alle community notes per le sue piattaforme

A partire dal 18 marzo, Meta introdurrà il suo nuovo sistema Community Notes su Facebook, Instagram e Threads negli Stati Uniti, con l'obiettivo di sostituire i verificatori di fatti umani. In una fase iniziale, le note non saranno visibili pubblicamente sui post, poiché Meta intende testare il sistema e garantire che funzioni correttamente prima di renderlo disponibile a tutti gli utenti.

Il funzionamento del sistema sarà molto simile a quello di X, dove Community Notes fornirà agli utenti un contesto aggiuntivo per i post che necessitano di chiarimenti, correzioni o spiegazioni. Meta, infatti, utilizzerà l'algoritmo open-source di X come base per il proprio sistema di valutazione, con l'intento di costruire e migliorare il modello nel tempo. "Questo ci permetterà di sviluppare e ottimizzare ciò che X ha già creato, adattandolo alle nostre piattaforme", ha dichiarato Meta.

Il programma sarà adattato specificamente per Facebook, Instagram e Threads, con l'azienda che prevede di migliorarlo sulla base dei feedback degli utenti e dei contributori. Meta ha affermato che non si aspetta che il processo sia immediatamente perfetto, ma continuerà a fare progressi mentre raccoglie dati sul funzionamento del sistema.

Il consenso tra gli utenti sarà fondamentale, poiché una nota sarà visibile su un post solo quando un gruppo di persone, che solitamente non sarebbe d'accordo, decida che la spiegazione aggiunta è effettivamente utile.

Al momento, circa 200.000 persone si sono già iscritte come potenziali contributori di Community Notes sulle piattaforme di Meta. Ogni contributore avrà una cronologia di valutazione, che verrà presa in considerazione per determinare se una nota sarà accettata o meno. È importante sottolineare che le note non modificheranno la visibilità dei post e saranno limitate a 500 caratteri e a un link di supporto. Inoltre, inizialmente, non sarà possibile conoscere i nomi degli autori delle note, né inviarne per gli annunci.

Questo cambiamento arriva dopo anni di collaborazione con team di verifica dei fatti di terze parti. Meta ha dichiarato che l'adozione di un sistema basato sui contributi della community è stata motivata dalla volontà di ridurre i pregiudizi associati ai verificatori esterni, ritenuti influenzabili da prospettive politiche. Una volta che il sistema sarà stabile e soddisfacente, Meta prevede di estenderlo a livello globale, rimuovendo le etichette di verifica dei fatti di terze parti negli Stati Uniti e progressivamente in altri paesi.