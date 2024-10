Meta e le banche britanniche uniscono forze contro le truffe online

Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha avviato una collaborazione con le principali banche britanniche per contrastare le truffe online. Questo nuovo accordo mira a migliorare la lotta contro le frodi digitali, fenomeno in crescita negli ultimi anni, grazie alla condivisione di informazioni tra le banche e la piattaforma social.

Attraverso il programma "Fraud Intelligence Reciprocal Exchange" (FIRE), Meta riceverà segnalazioni da parte delle istituzioni finanziarie su comportamenti sospetti legati a truffe, permettendole di potenziare i propri sistemi di rilevamento e prevenzione.

L’obiettivo principale di questa partnership è bloccare le attività fraudolente in maniera più efficace, grazie alla collaborazione attiva tra Meta e le banche. Queste ultime avranno la possibilità di fornire dettagli utili su account sospetti o attività illecite, aiutando Meta a individuare e rimuovere i profili legati a truffe.

Nathaniel Gleicher, responsabile globale per la prevenzione delle frodi in Meta, ha sottolineato l’importanza di uno scambio continuo di dati tra le parti per combattere con successo le frodi online. Le informazioni raccolte dalle banche verranno utilizzate per migliorare gli algoritmi di Meta, rendendo i suoi sistemi di protezione più precisi ed efficienti.

Il progetto FIRE è sostenuto da Stop Scams UK, un’organizzazione che lavora contro le frodi digitali a livello intersettoriale. Nella fase pilota, che ha coinvolto NatWest e Metro Bank, il programma ha già dato risultati incoraggianti. Durante il test iniziale, Meta ha smantellato una vasta rete di truffatori specializzati nella vendita di biglietti falsi per eventi, rimuovendo circa 20.000 account fraudolenti e collegati a oltre 180 URL segnalati dalle banche coinvolte.

Questa iniziativa è stata accolta favorevolmente dalle banche britanniche, che da tempo chiedevano a Meta di adottare misure più rigide contro le truffe sulle sue piattaforme. Le frodi, tra cui il "push payment fraud", sono sempre più sofisticate e rappresentano un grave problema economico per i consumatori. Anche se al momento solo NatWest e Metro Bank partecipano attivamente, Meta prevede di estendere la collaborazione ad altre banche nel prossimo futuro, contribuendo così a ridurre le perdite subite dalle vittime di truffe.