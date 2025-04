Microsoft: blocco d'accesso alle app non aggiornate dopo 90 giorni

Dal 2025, Microsoft Teams introdurrà una politica di aggiornamenti obbligatori che potrebbe bloccare l’accesso all’applicazione per gli utenti che non mantengono aggiornata la propria versione. Questa decisione, annunciata attraverso il messaggio MC1047923 nel centro amministrativo di Microsoft 365, punta a rafforzare la sicurezza Teams e a proteggere l’ecosistema digitale dagli attacchi informatici sempre più sofisticati.

Microsoft ha sottolineato che gli aggiornamenti automatici rappresentano una difesa cruciale contro le vulnerabilità, dichiarando: "In un contesto di sicurezza sempre più complesso, mantenere un ecosistema critico come Teams sicuro è una priorità assoluta". La nuova politica, parte della Modern Lifecycle Policy, richiede che gli utenti aggiornino l’app entro 90 giorni dal rilascio di una nuova versione. Chi non rispetterà questa scadenza, a partire da aprile 2025, si troverà bloccato dall’utilizzo dell’applicazione.

Sistema progressivo di notifiche e blocchi

Per agevolare gli utenti e minimizzare l’impatto di questa transizione, Microsoft ha introdotto un sistema di notifiche graduali: