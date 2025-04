Microsoft Defender introduce la protezione automatica contro gli endpoint non scoperti

Microsoft ha recentemente introdotto un’importante innovazione nel suo strumento Microsoft Defender, destinata a rafforzare ulteriormente la protezione contro le minacce avanzate. Questa nuova funzionalità, denominata automatic attack disruption, rappresenta un passo avanti nella capacità di identificare e mitigare gli attacchi informatici in tempo reale, offrendo un ulteriore livello di sicurezza per le aziende e gli utenti finali.

Il cuore di questa innovazione risiede nella capacità di interrompere automaticamente gli attacchi identificati come particolarmente pericolosi, minimizzando così i potenziali danni. Questa funzionalità si basa su algoritmi avanzati di machine learning e intelligenza artificiale, che analizzano costantemente i dati per rilevare comportamenti sospetti. Quando un attacco viene identificato, il sistema agisce immediatamente per bloccarlo, evitando che si diffonda ulteriormente. Questa proattività è particolarmente utile per affrontare minacce complesse come ransomware e attacchi mirati, che spesso sfuggono ai sistemi di sicurezza tradizionali.

Endpoint non scoperti e isolamento IP

Un aspetto cruciale della nuova funzione è la gestione degli endpoint non scoperti. Questi dispositivi, spesso trascurati, rappresentano un punto di ingresso vulnerabile per gli attacchi informatici. Microsoft Defender, grazie a questa innovazione, è ora in grado di identificare e proteggere anche questi endpoint, garantendo una copertura completa della rete aziendale. Questo è un elemento fondamentale per le organizzazioni che gestiscono un numero elevato di dispositivi connessi, dove la sicurezza di ogni singolo endpoint può fare la differenza.

Un’altra caratteristica distintiva è l’isolamento IP, una tecnica avanzata che consente di isolare immediatamente un dispositivo compromesso dal resto della rete. Questa misura non solo limita la diffusione dell’attacco, ma permette anche agli amministratori di rete di intervenire in modo mirato per risolvere il problema. L’isolamento IP è particolarmente utile in ambienti aziendali complessi, dove la velocità di reazione è essenziale per mantenere la continuità operativa. La combinazione di queste funzionalità rende Microsoft Defender uno strumento ancora più potente nella lotta contro le minacce informatiche.