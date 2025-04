Meta e il calo dell'engagement: TikTok sfida Facebook e Instagram

Meta sta affrontando una fase critica, con un calo significativo dell’engagement sulle sue piattaforme principali, Facebook e Instagram, mentre la concorrenza di TikTok continua a crescere in modo esponenziale. Durante un’udienza in tribunale federale, il CEO Mark Zuckerberg ha rivelato che gli utenti trascorrono meno tempo sulle piattaforme di Meta rispetto al passato, un dato che l’azienda aveva smesso di comunicare pubblicamente da anni.

Questa dichiarazione arriva nel contesto di un importante processo antitrust intentato dalla Federal Trade Commission (FTC), che mette sotto esame le acquisizioni di Instagram e WhatsApp da parte di Meta. Il procedimento, che potrebbe durare due mesi, rappresenta una sfida cruciale per il colosso dei social media, già sotto pressione per le difficoltà nel mantenere il dominio nel settore.

Secondo un’analisi di Guggenheim Partners, gli utenti americani trascorrono mediamente 108 minuti al giorno su TikTok, quasi il doppio rispetto ai 63 minuti su Facebook e ai 48 minuti su Instagram. Questo confronto mette in evidenza un problema significativo per Meta, che in passato vantava oltre 50 minuti di utilizzo giornaliero delle sue piattaforme. Questi dati riflettono un cambiamento nelle preferenze degli utenti e una crescente difficoltà per Meta nel competere con il formato coinvolgente e breve dei video di TikTok.

Il "reset" di Zuckerberg

Nel tentativo di invertire questa tendenza, Zuckerberg aveva considerato un "reset" dei social graph degli utenti, eliminando connessioni meno rilevanti per migliorare l’esperienza complessiva. Sebbene questa strategia non sia stata implementata, dimostra l’urgenza con cui Meta sta cercando soluzioni innovative per affrontare il problema del calo dell’engagement. Parallelamente, l’azienda ha introdotto i Reels, una funzionalità ispirata a TikTok, per attrarre gli utenti più giovani e mantenere il passo con i trend del settore. Tuttavia, questi sforzi non sembrano aver arrestato la diminuzione del tempo speso sui social media di Meta.

Nonostante queste difficoltà, gli analisti ritengono improbabile che la FTC riesca a dimostrare che Meta detenga un monopolio sui social media. Tuttavia, il processo rappresenta un campanello d’allarme per l’azienda, che deve dimostrare la sostenibilità del proprio modello di business e la capacità di adattarsi rapidamente a un panorama digitale in continua evoluzione. La crescente popolarità di TikTok e di altre piattaforme emergenti sta ridisegnando le dinamiche del settore, rendendo indispensabile per Meta l’innovazione e l’agilità strategica.