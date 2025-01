Meta AI userà la sua “memoria” per fornire suggerimenti migliori

Meta sta lanciando la capacità del suo chatbot AI di "ricordare" alcuni dettagli sull’utente, come le preferenze alimentari o i suoi interessi. Ad affermarlo è stata la stessaazienda in un recente post sul blog. Meta AI utilizzerà quindi le conversazioni passate, oltre ai dettagli degli account Facebook e Instagram, per fornire suggerimenti più pertinenti. La società ha iniziato a implementare una funzionalità di memoria per il suo chatbot AI l'anno scorso. Tuttavia, ora sarà disponibile su Facebook, Messenger e WhatsApp su iOS e Android negli Stati Uniti e in Canada. Sebbene l’utente possa dire a Meta AI di ricordare alcune cose, questo "raccoglierà anche dettagli importanti in base al contesto". Ad esempio, se Meta AI fornisce una ricetta che contiene carne e l’utente risponde che è vegano, il chatbot adatterà le sue risposte future per tenere conto delle sue preferenze.

Meta AI: maggiore personalizzazione dei suggerimenti

Insieme a questi “ricordi”, Meta AI su Facebook, Messenger e Instagram offrirà “un livello di personalizzazione maggiore”. Secondo la società, il chatbot utilizzerà le informazioni degli account su ciascuna piattaforma, tra cui età, sesso e “interessi basati sulla tua attività”. Come sottolineato ancora da Meta, se si chiede al suo chatbot qualcosa di divertente da fare con la famiglia, Meta AI potrebbe usare la posizione di casa indicata nel profilo Facebook, così come i Reel visti di recente, per suggerire qualcosa da fare.

Per chi si stesse chiedendo se sia possibile disattivare la personalizzazione, il portavoce di Meta, Emil Vazquez, ha detto che l'azienda non "offre un'opzione di esclusione per queste funzionalità in questo momento", aggiungendo che "crediamo che le esperienze migliori siano personalizzate". Meta afferma che la sua intelligenza artificiale ricorderà solo elementi delle conversazioni individuali, non nelle chat di gruppo. Inoltre, è possibile eliminare i suoi ricordi "in qualsiasi momento". Tali funzionalità non sono nuove, infatti chatbot come ChatGPT e Google Gemini hanno già una funzionalità simile.