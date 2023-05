MENO DI 200€ per gli auricolari Beats Fit Pro con chip Apple H1

Beats non stona mai, non sbaglia mai un accordo. Gli auricolari true wireless Fit Pro (con cancellazione del rumore, impermeabilità e chip Apple H1) sono l'ennesima testimonianza della qualità dell'azienda che fa parte della scuderia Apple. La notizia di oggi è chi li puoi acquistare a soli 199€ approfittando dello sconto Amazon del 20%.

La spedizione è pari a 0 se ti abboni a Prime, e puoi pagare anche a rate (con Cofidis).

Beats Fit Pro: con lo sconto Amazon del 20% ascoltare musica è ancora più bello

Gli auricolari Beats Fit Pro sono dotati di comode alette di sicurezza flessibili che si adattano all’orecchio. Questo innovativo design è stato testato da atleti di ogni genere per portare ad un risultato che sia traducibile in una stabilità ottimale nel corso della giornata lavorativa e durante l’esercizio fisico, ci informa l’azienda della scuderia Apple.

I morbidi copriauricolari in silicone – disponibili in tre misure – offrono una vestibilità personalizzata e creano la necessaria tenuta acustica.

I Beats Fit Pro supportano l’Audio Spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per sentirti al centro dei film, della musica e dei giochi. Il rilevamento dinamico della posizione della testa avviene tramite l’utilizzo di giroscopi e accelerometri che regolano il suono in base a come muovi la testa, per garantirti un’esperienza totalmente avvolgente.

Gli auricolari abbracciano poi la cancellazione attiva del rumore, la Modalità Trasparenza, i controlli touch e sono impermeabili (certificazione IPX4). La batteria, infine, garantisce circa 6 ore di ascolto con un solo ciclo di carica, che diventano 24 se si considera anche il case di ricarica.

Li puoi collegare anche ad uno smartphone Android, ma il matrimonio perfetto – anche per via del citato chip Apple H1 – è con un iPhone.

