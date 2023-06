Memoria SSD Samsung: velocità e spazio con uno SCONTO ESAGERATO

Tutti i problemi di spazio e di velocità che hai sul tuo PC portatile hanno un'unica soluzione: una memoria SSD che sappia il fatto suo. Ebbene, oggi per tua fortuna oggi Amazon propone in offerta proprio quella che potrebbe essere la tua grande occasione, la Samsung SSD 870 EVO da 500GB, che ti garantirà velocità, performance e 500 GB di spazio in una volta sola.

In offerta su Amazon puoi infatti aggiudicarti questa memoria Samsung SSD 870 EVO da 500GB a soli 39,31€, con uno sconto ESAGERATO del 34% e un risparmio per te di circa 20,00€!

SSD Samsung 500GB: la soluzione RAPIDA

Iniziamo col dire che quella di cui vi parliamo è una memoria interna, che potrai installare sia su un computer fisso, sia su un PC portatile, tramite connettività SATA (controllate la compatibilità). Mettiamoci poi che quando parliamo di Samsung, parliamo di un marchio che eccelle in qualità, e questa SSD raggiunge il limite massimo di velocità sequenziale dell'interfaccia SATA di 560/530 mb/s.

Grazie a questa memoria Samsung SSD 870 EVO da 500GB, puoi finalmente dire addio non solo a tutti i problemi descritti poc'anzi, ma ne beneficeranno anche la velocità di accensione del computer, dell'apertura dei file, e una navigazione interna più snella. Un'occasione imperdibile se vuoi fare il salto di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.