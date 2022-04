MeLE Quieter2Q: Mini PC Fanless ad un prezzo mai visto prima su Amazon

Il mini PC fanless all-in-one di MeLE: un dispositivo capace di essere molto potente, nonostante le dimensioni e il prezzo contenuto. Quieter2Q è alimentato dal processore Intel Celeron J4125 e 8 GB di RAM puoi trovarlo ora su Amazon ad un prezzo davvero vantaggioso: solo 288,99€ in questo momento.

Supporta anche una doppia uscita display 4K. Presenti anche 4 porte USB 3.0, che hanno rispettivamente una velocità di lettura di 220 MB/s e 190 MB/s in scrittura. 1 porta Ethernet con velocità fino a 1 Gbps e il Bluetooth 4.2 e il modulo Wifi che si appoggia sia alla banda da 2,4 Ghz che a quella da 5.0 Ghz.

Infine, troviamo anche una slot per la MicroSD e per l'SSD interno: si può montare un ulteriore suporto di memoria M.2 NVMe. In conclusione, MeLE Quieter2Q è un ottimo mini PC fanless economico sia per l'ufficio che per la casa. Viene fornito con Windows 10 Pro preinstallato, ma supporta anche Ubuntu e Linux e può essere acquistato su Amazon ad un prezzo davvero competitivo.

