MEGA SCONTO del 35% sul Samsung Galaxy A33: eBay Outlet

Samsung è un'azienda che nel campo degli smartphone riesce sempre ad offrire il massimo della qualità per ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 35% sul Galaxy A33 che viene venduto a 199,90€.

Maxi sconto del 35% sul Samsung Galaxy A33

Esplora un mondo di dettagli curiosi e vividi con il nuovo Samsung Galaxy A33. Con il suo display Infinity-U da 6,4 pollici, immergiti in un'esperienza visiva coinvolgente che ti lascerà senza fiato.

Grazie alla tecnologia di visualizzazione FHD+ Super AMOLED, anche sotto la luce del sole più intensa, i colori rimangono ricchi e realistici, regalandoti una chiarezza sorprendente. La fluidità diventa protagonista con il display super fluid a 90 Hz. Ogni tocco è come seta, regalandoti una navigazione senza precedenti attraverso video e immagini.

La fotocamera multi-obiettivo porta la tua esperienza fotografica a nuove vette. Cattura ogni dettaglio con la fotocamera OIS da 48 MP, espandi il tuo campo visivo con l'ultragrandangolare e avvicinati ai minimi dettagli con la fotocamera macro. Grazie alla potente intelligenza artificiale di Photo Remaster, le tue foto vengono automaticamente migliorate per risultati sorprendenti.

Divertiti con le nuove Lenti Snapchat aggiornate regolarmente per una modalità Divertimento senza fine. Cattura ogni momento divertente e condividilo con i tuoi amici, mostrando il tuo look migliore. E con una batteria da 5.000 mAh, goditi più tempo per lo streaming, la condivisione, i giochi e molto altro ancora, senza preoccuparti di rimanere senza energia. Il tutto avvolto in un elegante design blu che aggiunge uno stile senza tempo al tuo dispositivo.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 35% sul Samsung Galaxy A33 che viene venduto al costo finale di 199,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.