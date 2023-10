Meet with Apple Experts: tool e risorse per gli sviluppatori

La Casa di Cupertino ha lanciato, Meet with Apple Experts, un programma dedicato in particolare agli sviluppatori che permetterà di incontrare gli esperti di Apple acquisendo informazioni utili, aggiornamenti e competenze. Sono previste diverse iniziative tra cui workshop, seminari, sessioni, laboratori e consultazioni one-to-one. I partecipanti scopriranno così i tool di sviluppo più recenti con cui aggiornare le proprie applicazioni migliorandole.

Cos'è Meet with Apple Experts

Il gruppo capitanato da Tim Cook ha già messo a disposizione più di 50 tra sessioni, seminari, workshop e contenuti per la consultazione. Quest'ultimo verrà continuamente alimentato con nuove risorse. Gli utenti potranno inviare inoltre i propri feedback e richiedere supporto per i propri progetti dedicati alla creazione o all'upgrade di applicazioni e giochi per iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10. Stesso discorso per quanto riguarda l'ultimo arrivato, visionOS, il sistema operativo in dotazione al visore Apple Vision Pro.

Un'esperienza interattiva

Uno dei vantaggi di Meet with Apple Experts risiede nel fatto che diversi contenuti, come per esempio i laboratori e i workshop, sono disponibili anche in lingue diverse dell'Inglese e vengono proposti in fusi orari differenti. Gli utenti non troveranno soltanto indicazioni e consigli dedicati al coding ma anche alle analisi dei dati relativi all'andamento commerciale delle applicazioni, così come alla personalizzazione delle pagine pubblicate sull'App Store.

Basato sull'esperienza maturata tramite altre iniziative dedicate agli sviluppatori come "Tech Talks", "Meet with App Store Experts" e "Ask Apple", Meet with Apple Experts si presenta in buona parte come una modalità di fruizione interattiva delle competenze. Per questa ragione i workshop vedranno ad esempio la partecipazione di piccoli gruppi interessati alle tecnologie e alle feature più recenti dell'ecosistema Apple.

Sono previsti anche eventi speciali per guidare e connettere la Apple developer community, appuntamenti faccia a faccia con gli esperti per i singoli sviluppatori e challenge con le quali mettere alla prova la propria abilità su progetti sviluppati in tempo reale.