MDM: guida alla gestione dei dispositivi mobili per aziende con Windows, Apple e Android

La gestione dei dispositivi mobili (MDM) è priorità assoluta per le aziende di oggi. Con l'aumento dell'adozione di dispositivi mobili in ambito professionale, le imprese si trovano di fronte alla necessità di gestire, proteggere e configurare i dispositivi in modo efficace ed efficiente. Soluzioni come Microsoft Intune, Google Endpoint Management e Apple Business Manager offrono strumenti potenti per amministrare dispositivi Android, iOS e Windows, garantendo sicurezza, conformità e controllo centralizzato. Ma sono davvero sufficienti?

In questo articolo, esploreremo cosa significa MDM, come funziona e perché è fondamentale per la protezione dei dati aziendali, analizzando le principali soluzioni disponibili sul mercato.

Presenteremo anche la piattaforma NinjaOne, mettendone in luce le caratteristiche, i benefici e le best practice (ne parliamo più avanti), utili a sovrintendere le attività MDM.

Cos'è la Gestione dei Dispositivi Mobili (MDM)?

MDM (Mobile Device Management) è una tecnologia che consente alle aziende di monitorare, gestire e proteggere i dispositivi mobili utilizzati dai propri dipendenti.

Questi dispositivi, che includono smartphone, tablet e laptop, sono spesso il punto di accesso a informazioni riservate e dati personali. Un'oculata gestione dei dispositivi mobili è fondamentale per garantire la protezione dei dati aziendali, la conformità con le normative di settore e la sicurezza degli utenti.

Le soluzioni MDM permettono agli amministratori IT di gestire centralmente le configurazioni dei dispositivi, di distribuire applicazioni, di monitorare l’uso dei dispositivi e, se necessario, di eseguire operazioni di "wiping" (cancellazione dei dati) in caso di smarrimento o furto.

Funzionalità chiave delle soluzioni MDM

Le soluzioni MDM come NinjaOne, offrono una vasta gamma di funzionalità a supporto della gestione remota dei dispositivi mobili:

Distribuzione delle applicazioni: Gli amministratori IT possono distribuire applicazioni in modo centralizzato su tutti i dispositivi aziendali, riducendo i tempi e gli errori che possono derivare dalla gestione manuale della distribuzione delle applicazioni. Gestione della sicurezza: Le soluzioni MDM consentono ai team IT di configurare in modo efficiente i criteri di sicurezza, quali la crittografia dei dati, la gestione delle password e la protezione dei dispositivi dalle minacce esterne. Controllo della conformità: I software MDM forniscono strumenti per monitorare e garantire che tutti i dispositivi siano conformi alle politiche aziendali e alle normative vigenti, con possibilità di generare report dettagliati per il controllo e la governance. Gestione remota: La gestione remota consente agli amministratori di configurare dispositivi, applicare aggiornamenti e bloccare i dispositivi smarriti o rubati, tutto senza intervento fisico.

Vantaggi dell’adozione di una soluzione MDM

Le migliori soluzioni MDM offrono numerosi vantaggi alle aziende, tra cui:

Sicurezza avanzata : Proteggono i dati aziendali con crittografia e cancellazione dei dati da remoto.

: Proteggono i dati aziendali con crittografia e cancellazione dei dati da remoto. Conformità alle normative : Assicurano che i dispositivi siano conformi alle leggi e alle normative, evitando sanzioni e proteggendo la privacy degli utenti.

: Assicurano che i dispositivi siano conformi alle leggi e alle normative, evitando sanzioni e proteggendo la privacy degli utenti. Efficienza operativa : Automatizzano la distribuzione delle applicazioni e degli aggiornamenti, riducendo il carico di lavoro per gli amministratori IT.

: Automatizzano la distribuzione delle applicazioni e degli aggiornamenti, riducendo il carico di lavoro per gli amministratori IT. Gestione centralizzata: Idealmente, la soluzione MDM fornisce una console centralizzata per monitorare e gestire tutti i dispositivi, siano essi Windows, macOS, iOS o Android.

Le soluzioni MDM per Android e Apple

Le soluzioni MDM sono davvero utili se non si limitano a gestire soltanto gli endpoint Windows ma anche dispositivi con sistemi operativi Android ed Apple. Ogni sistema operativo si distingue infatti per caratteristiche che devono essere gestite in modo appropriato.

Una soluzione MDM consente di gestire i dispositivi personali che gli utenti portano in azienda (Bring Your Own Device, BYOD). Ciò garantisce che anche i dispositivi di proprietà dei dipendenti siano sicuri e conformi alle politiche aziendali.

MDM per Android

I dispositivi Android, molto diffusi in azienda, richiedono una gestione che sappia coprire aspetti come la protezione dei dati, l’installazione delle app e la configurazione remota delle impostazioni.

Una piattaforma MDM, come NinjaOne MDM, offre funzionalità avanzate per la gestione dei dispositivi Android, consentendo agli amministratori di implementare politiche di sicurezza, di distribuire app in modo centralizzato e di monitorare l'utilizzo del dispositivo in tempo reale.

MDM per Apple (iOS, iPadOS, macOS)

Le soluzioni MDM per Apple sono pensate per garantire un'integrazione fluida con i dispositivi iOS e macOS. NijaOne MDM consente di registrare, configurare e gestire dispositivi iPhone, iPad e Mac da remoto.

Grazie alla gestione centralizzata, gli amministratori possono distribuire app e impostazioni in maniera automatica evitando ogni rischio di errore umano.

NinjaOne si rivela quindi particolarmente efficace nel garantire che le politiche di sicurezza siano rispettate, con funzioni di crittografia dei dati e la possibilità di monitorare e bloccare i dispositivi in caso di smarrimento o furto.

NinjaOne migliora le abilità di Microsoft Intune

Microsoft Intune è una delle soluzioni più utilizzate per la gestione dei dispositivi aziendali, in particolare in ambienti che utilizzano dispositivi Windows. Intune è integrata con la suite di strumenti Microsoft 365 e offre una gestione centralizzata delle applicazioni, della sicurezza e delle configurazioni. Intune supporta una vasta gamma di dispositivi, inclusi Android, iOS e Windows, e offre funzionalità avanzate di gestione delle policy di sicurezza, di monitoraggio e di compliance.

La soluzione MDM Intune ricopre certamente un ruolo prominente nella gestione dei dispositivi mobili. Tuttavia, mette in evidenza anche alcune limitazioni, che diventano rilevanti soprattutto per gli MSP (Managed Service Provider).

Nel confronto tra NinjaOne e Intune, emerge la prima soluzione che mette a disposizione una dashboard multi-tenant permettendo ai tecnici IT di gestire facilmente più client tramite un'unica interfaccia Web intuitiva.

Inoltre, mentre Intune può risultare ostico da apprendere (richiede formazione specifica), NinjaOne MDM integra un'interfaccia semplice e intuitiva. Offre inoltre onboarding e formazione gratuiti per accelerare ulteriormente i tempi di acquisizione delle competenze. Così, gli MSP possono concentrarsi su progetti e attività strategiche piuttosto che sulla formazione.

NinjaOne: accesso a funzionalità RMM integrate

Un prodotto versatile e flessibile come NinjaOne fornisce una piattaforma centralizzata per la gestione dei dispositivi, che integra non solo i dispositivi mobili ma anche i computer desktop, i server e altre risorse IT.

Questa visione globale consente agli amministratori IT di monitorare l’intero ecosistema aziendale da un’unica console, eliminando la necessità di passare tra più strumenti.

Intune, pur essendo altamente focalizzato sulla gestione dei dispositivi mobili, non offre la stessa capacità di centralizzare tutti i dispositivi in un unico flusso di lavoro.

NinjaOne estende inoltre le capacità di automazione delle operazioni di manutenzione IT, come l'installazione di aggiornamenti e la risoluzione dei problemi. Con la sua integrazione nativa nelle attività di gestione remota, NinjaOne consente agli amministratori di accedere ai dispositivi in tempo reale per risolvere problemi, eseguire diagnostiche avanzate e applicare patch senza la necessità di interventi fisici.

La gestione avanzata delle politiche di sicurezza è un altro aspetto che posiziona NinjaOne al di sopra di Intune. Ad esempio, NinjaOne offre migliori capacità di monitoraggio e gestione delle vulnerabilità, integrando strumenti di scansione per rilevare minacce in tempo reale e consentire l'applicazione di contromisure rapide.

Mentre Intune offre funzionalità di protezione dei dati e delle app, NinjaOne fornisce una gestione più dettagliata e personalizzabile delle politiche di sicurezza, inclusa la gestione avanzata degli accessi e la protezione contro i ransomware.

Con il suo approccio altamente configurabile, NinjaOne consente agli amministratori di creare flussi di lavoro su misura, definire script personalizzati e applicare modifiche a gruppi specifici di dispositivi.

Integrazione NinjaOne-Intune

Il fatto che NinjaOne si proponga come alternativa alla soluzione MDM Intune non significa che sia necessario fare tabula rasa di qualunque altro software impiegato in azienda per il monitoraggio e la gestione degli endpoint.

Il grande vantaggio di NinjaOne è che può infatti integrarsi con altri strumenti software, tra cui proprio Microsoft Intune e altre soluzioni.

L'approccio scelto da NinjaOne fa sì che le aziende non debbano migrare da un giorno all'altro da Intune. Ogni realtà d'impresa può affrontare il processo in modo graduale e, soprattutto, consapevole.

Best Practice per una gestione efficace dei dispositivi mobili

Per ottenere il massimo da soluzioni MDM come NinjaOne MDM, è importante adottare alcune best practice:

Definizione di politiche di sicurezza chiare: È fondamentale stabilire politiche di sicurezza dettagliate che coprano l'accesso ai dati aziendali, l’uso di applicazioni e la protezione dei dispositivi mobili. Formazione e sensibilizzazione degli utenti: I dipendenti devono essere istruiti sull'importanza della sicurezza dei dispositivi mobili e sulle modalità per proteggere i dati aziendali. Monitoraggio continuo: Il monitoraggio costante dell’utilizzo dei dispositivi è fondamentale per rilevare tempestivamente eventuali problemi di sicurezza e per garantire il rispetto delle politiche aziendali. Applicazione di aggiornamenti e patch di sicurezza: NinjaOne riesce a garantire che tutti i dispositivi gestiti siano aggiornati con le correzioni per la risoluzione dei problemi di sicurezza. Guardare alla scalabilità: Le soluzioni MDM che supportano un numero ridotto di dispositivi dovrebbero essere sempre evitate. NinjaOne MDM è una soluzione "a prova di futuro" che viene incontro alle aziende in espansione, con un crescente numero di dispositivi da monitorare e amministrare in tempo reale.

Conclusioni

NinjaOne si distingue per la sua capacità di fornire un controllo centralizzato e una visibilità completa su tutti i dispositivi IT utilizzati in azienda, sia entro il perimetro della stessa che a distanza, sia mobili che desktop, semplificando la gestione e il monitoraggio degli asset aziendali da un'unica console.

Questa visione unificata consente agli amministratori di IT di operare con maggiore efficienza e sicurezza, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando la produttività aziendale.

Grazie alla sua integrazione con Microsoft Intune, NinjaOne rafforza ulteriormente la protezione dei dati e delle app, estendendo le capacità di sicurezza e la gestione delle policy per rispondere meglio alle minacce moderne come i ransomware e le vulnerabilità.

Inoltre, la piattaforma di NinjaOne offre strumenti di automazione avanzati che facilitano la manutenzione e la gestione proattiva dei dispositivi, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la rapidità di intervento in caso di emergenza. Questo livello di automazione permette agli amministratori IT di concentrarsi su attività strategiche, mentre la piattaforma si occupa della gestione quotidiana dei dispositivi e dell'applicazione degli aggiornamenti critici.

NinjaOne MDM si dimostra una scelta valida per le aziende che necessitano di una soluzione MDM che non solo risponda alle esigenze fondamentali di gestione dei dispositivi, ma offra anche una personalizzazione superiore e strumenti avanzati per migliorare la sicurezza, l'efficienza operativa e la produttività.

Con la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche dell'azienda e di scalare facilmente con il crescere delle operazioni, NinjaOne rappresenta una scelta strategica per qualsiasi organizzazione che voglia mantenere un controllo completo e sicuro su dispositivi e dati.

In collaborazione con NinjaOne

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.