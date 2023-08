McAfee, protezione totale grazie ad antivirus e VPN

McAfee Total Protection è una suite di sicurezza che è diventata punto di riferimento nel settore della sicurezza informatica in quanto garantisce che i dati e i dispositivi degli utenti siano "completamente protetti".

Infatti, con la soluzione che McAfee propone, avrai accesso ad un antivirus completo e ad una protezione garantita in tempo reale contro le minacce web.

Inoltre, puoi utilizzare una VPN per accedere alla tua rete in modo completamente privato o utilizzare un password manager per gestire le tue credenziali di accesso.

Questo pacchetto ha attualmente un prezzo di € 44,95 all'anno per i primi due anni e può proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Se scegli di pagare con PayPal, puoi dilazionare il pagamento per 3 mesi o più senza costi aggiuntivi. Questa offerta può essere attivata solo tramite il sito Web ufficiale di McAfee.

Protezione antivirus e VPN con McAfee Total Protection

McAfee Total Protection ti dà accesso alla protezione 3 in 1. A tua completa disposizione avrai:

antivirus che proteggi i tuoi dispositivi in tempo reale;

che proteggi i tuoi dispositivi in tempo reale; VPN per accedere in modo anonimo a Internet;

per accedere in modo anonimo a Internet; password manager multipiattaforma che archivia in modo sicuro le informazioni di accesso e di pagamento.

Il costo di McAfee Total Protection è scontato ed è di € 44,95 all'anno, con un risparmio che ammonta a € 85.

Questa suite di sicurezza può proteggere un numero indefinito di dispositivi, tra cui Windows, macOS, Android e iOS.

Tutti i prodotti McAfee sono a tua completa disposizione attraverso una procedura di attivazione online molto semplice entrando nel link sottostante:

Dopo aver effettuato l'accesso al sito è sufficiente selezionare la versione di abbonamento che desideri attivare e completare la procedura di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.