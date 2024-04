Maxi sconto sullo Xiaomi Redmi 13C: PREZZO STRACCIATO

Xiaomi è un'azienda di grande rilevanza che riesce sempre ad offrire dispositivi di qualità a dei prezzi accessibili e oggi, lo Xiaomi Redmi 13C viene scontato del 34% per un prezzo finale d'acquisto di 119,50€.

Maxi sconto del 34% sullo Xiaomi Redmi 13C

Il Redmi 13C si presenta come uno smartphone Android completo, capace di competere con i dispositivi più avanzati sul mercato. Il suo display Touchscreen da 6.74 pollici lo posiziona al vertice della categoria, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente con una risoluzione di 1600 x 720 pixel.

In termini di funzionalità, il Redmi 13C offre tutto ciò di cui si può avere bisogno. Dotato di modulo LTE 4G, assicura un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti, supportato anche dalla connettività Wi-Fi e GPS.

Ma ciò che rende il Redmi 13C davvero sorprendente è la sua capacità multimediale. La fotocamera da ben 50 megapixel consente di catturare immagini straordinarie con una risoluzione di 8165x6124 pixel, mentre la registrazione video in fullHD raggiunge la risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Grazie a queste specifiche, il Redmi 13C si distingue come un'ottima scelta per gli amanti della fotografia e del video.

Nonostante le sue potenti funzionalità, lo spessore di 8.1mm del Redmi 13C lo rende estremamente compatto e maneggevole, conferendogli un aspetto elegante e moderno. Inoltre, questo design contenuto lo rende particolarmente interessante per coloro che cercano uno smartphone che unisca prestazioni elevate a una comodità d'uso quotidiana.

Su eBay, oggi, è presente un maxi sconto del 34% sullo Xiaomi Redmi 13C, uno smartphone di qualità ad un prezzo molto accessibile che oggi viene venduto a soli 119,50€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.