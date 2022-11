Mastodon: oltre 1 milione di utenti grazie a Twitter

Da quando sul finire di ottobre Elon Musk ha completato l'acquisizione di Twitter e da quando sono state avviare alcune modifiche al servizio, il social network open source Mastodon ha totalizzato un numero sempre maggiore di nuovi iscritti, sino ad arrivare, da poche ore a questa parte, ad oltre un milione di utenti attivi mensili.

Mastodon raggiunge quota 1.028.362 di utenti attivi mensili

Più precisamente, Eugen Rochko, fondatore e CEO del servizio, ha comunicato che i nuovi iscritti sono 489.003, mentre il numero di utenti attivi mensili è 1.028.362.

Inoltre, sono stati aggiunti 1.124 nuovi server dal 27 ottobre ad oggi. Il notevole incremento degli utilizzatori ha infatti reso necessari alcuni interventi da parte dei tecnici al fine di migliorare il servizio e sostenere il nuovo carico. È stata altresì aggiornata la pagina dei server per consentire la scelta in base al tipo di iscrizione, struttura legale e lingua.

Il funzionamento di Mastodon è abbastanza diverso da quello di Twitter. Non è presente una struttura centralizzata come sul social network dell'uccellino azzurro, ma una federazione di server gestibili da un'organizzazione, in singolo individuo oppure un gruppo di persone.

Ogni server ha le proprie regole di moderazione e in alcuni casi risultano essere più severe di quelle applicate a Twitter. Ad esempio, il server più popolare, che è mastodon.social, vieta ogni forma di sessismo, razzismo, omofobia, transfobia, incitazione alla violenza, molestie, doxxing e condivisione di notizie fake.

Tuttavia, come Twitter, i messaggi diretti ad altri utenti su un server non sono crittografati e possono essere visualizzati dagli amministratori del server che li ospita. In virtù di ciò, gli utenti non dovrebbero usare i DM su Mastodon per inviare informazioni private o sensibili.