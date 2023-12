MasterChef Italia non va in vacanza: guarda in streaming la nuova puntata

Anche stasera oggi 28 dicembre va in onda la nuova stagione di MasterChef Italia. Nessuna vacanza natalizia per la cucina più famosa d'Italia con la nuova puntata che potrai guardare in onda a partire dalle 21.15 con il pass Entertainment di NOW TV.

MasterChef Italia: la nuova puntata è in streaming

In questa nuova edizione, i migliori aspiranti cuochi del Bel Paese si sfidano senza quartiere, pronti a mettere alla prova le proprie abilità gastronomiche per conquistare il titolo di miglior chef amatoriale. L'adrenalina, la passione e la creatività in cucina sono gli ingredienti perfetti di questa competizione senza eguali.

E cosa c'è di meglio che godersi le emozionanti sfide culinarie comodamente dal divano di casa tua? NOW TV ti offre l'opportunità di seguire ogni dettaglio, ogni piatto e ogni momento di tensione in diretta streaming. Grazie a NOW, la tua cucina diventa la prima fila di questa spettacolare avventura culinaria.

Preparati a gustare piatti da sogno, scoprire nuove ricette e seguire il percorso dei concorrenti, il tutto comodamente dal tuo schermo preferito. La cucina di MasterChef Italia non va in vacanza, e tu neanche! Non perderti la nuova puntata ogni giovedì alle 21.15, solo in streaming su NOW TV. Entra nell'arena culinaria e lasciati coinvolgere dall'arte della cucina con MasterChef Italia su NOW.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.