Marshall Minor IV: distinguiti con questi auricolari wireless unici (-25%)

Se ami l'unicità e vorresti degli auricolari wireless diversi in tutto e per tutto dai classici modelli in commercio, allora dai un'occhiata a questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Marshall Minor IV a soli 96,99 euro, anziché 129 euro.

Con lo sconto del 25% puoi risparmiare ben 32 euro sul totale. Avrai per le mani delle cuffiette Bluetooth dal design unito e inimitabile. Godono di un suono meraviglioso e di una batteria enorme. Garantiscono il massimo del comfort e offrono una personalizzazione non indifferente. A questa cifra sono uno dei migliori affari di oggi.

Marshall Minor IV: gli auricolari wireless diversi

La peculiarità degli auricolari wireless Marshall Minor IV sta sicuramente nel loro design, incredibilmente accattivante. Sono piccoli e leggeri, si adattano perfettamente alle orecchie e non danno fastidio nemmeno dopo ore e ore che li indossi. Hanno comandi touch su ogni auricolare e sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4 per poterle indossare anche mentre svolgi attività sportive.

Regalano un suono inconfondibile, potente e ben bilanciato, con bassi profondi e alti e medi cristallini. Puoi ascoltare i tuoi brani preferiti come fossi al concerto. Inoltre godono di microfoni interni molto sensibili che ti permetteranno di fare chiamate senza disturbi e chi ti ascolterà udrà la tua voce sempre nitida. Anche la custodia è molto bella e anche pratica. La connessione Bluetooth 5.2 garantisce affidabilità e zero latenza. E poi hanno una super batteria che dura per 30 ore di musica.

Approfitta anche tu di questa spettacolare promozione prima che sia tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Marshall Minor IV a soli 96,99 euro, anziché 129 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.