Marshall Emberton II: il mitico speaker a forma di ampli tuo al 44% in meno

Se fai in fretta oggi puoi fare un colpaccio e portati a casa uno dei migliori speaker Bluetooth portatili in circolazione a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque non aspettare che sia tardi, vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Marshall Emberton II a soli 99,99 euro, invece che 179 euro.

Ti posso assicurare che tutto vero. Non stai sognando e non è uno scherzo. Siamo di fronte a uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare la bellezza di 79 euro sul totale. Davvero una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire assolutamente. Con questa cassa portatile puoi ascoltare la tua musica preferita in modo incredibile.

Marshall Emberton II: musica top e prezzo Wow

Se vuoi ascoltare la musica in modo più coinvolgente, come se stessi a un concerto live, allora devi acquistare il mitico speaker Bluetooth portatile Marshall Emberton II. Gode di un suono potentissimo a 360° e quindi lo potrai usare tranquillamente anche all'esterno. Il suono è sempre pulito e non distorce nemmeno alzandolo al massimo.

Ha un design stupendo, ricorda un mini amplificatore, è super resistente e gode della certificazione di impermeabilità con grado IP67. Pesa solo 0,7 kg. Lo potrai collegare facilmente ai tuoi dispositivi tramite la connessione Bluetooth che risulta stabile e senza latenza. E possiede una funzione che ti permette di collegarlo ad altri diffusori dello stesso modello. Inoltre gode di una super batteria in grado di durare per 20 ore di riproduzione con una singola ricarica.

Che stai aspettando? Chiaramente a un prezzo del genere l'offerta sparirà in pochissimo tempo. Perciò non tardare. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Marshall Emberton II a soli 99,99 euro, invece che 179 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.