Mark Cuban sostiene un social decentralizzato per sfidare TikTok

L’imprenditore e investitore Mark Cuban ha annunciato la sua disponibilità a finanziare lo sviluppo di una piattaforma sociale decentralizzata, concepita come alternativa a TikTok, sfruttando il protocollo AT Protocol, tecnologia alla base di Bluesky.

Cuban ha condiviso la notizia tramite un video su TikTok, in un momento in cui l’app cinese rischia di essere vietata negli Stati Uniti. Questo scenario ha spinto molti utenti a esplorare alternative, tra cui l’app cinese RedNote e altre piattaforme basate su modelli decentralizzati.

L’AT Protocol rappresenta un’innovazione significativa, offrendo un sistema aperto per creare applicazioni social. Questo protocollo consente agli utenti di gestire i propri server in autonomia e di spostare dati e connessioni tra diverse piattaforme, favorendo la portabilità e l’indipendenza.

Cuban ha sottolineato l’importanza di costruire un ecosistema social decentralizzato, dove il controllo sui dati personali sia nelle mani degli utenti. Questo modello, secondo l’investitore, può ridurre la dipendenza da singole piattaforme e promuovere maggiore trasparenza e libertà online.

L’iniziativa, che punta a favorire la concorrenza e offrire un’alternativa più equa e democratica a piattaforme centralizzate come TikTok, ha già attirato l’attenzione di numerosi sviluppatori. Cuban ha invitato gli interessati a proporre idee direttamente nei commenti al suo video, evidenziando l’apertura a progetti innovativi. Questa proposta potrebbe rappresentare un punto di svolta nel panorama dei social media, promuovendo un modello basato su decentralizzazione e autonomia.

La possibilità per gli utenti di scegliere come gestire i propri dati e relazioni potrebbe incentivare un cambiamento significativo, rendendo i social network più resistenti a censura e monopoli. L’impegno di Cuban a sostenere questa nuova visione apre la strada a opportunità inedite per sviluppatori e utenti, ponendo le basi per un futuro più inclusivo e indipendente nel mondo digitale.