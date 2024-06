Mantieni la privacy sui tuoi dispositivi mobili con una navigazione VPN sicura

Per accedere a Internet in sicurezza dallo smartphone, senza rischi per la propria privacy, è fondamentale avere a disposizione una VPN. Grazie alla possibilità di applicare la crittografia al traffico dati, in modo da poter navigare in anonimato, rendendo sicure anche le connessioni non private (come gli hotspot Wi-Fi pubblici), una VPN può fare la differenza e può garantire la privacy quando si utilizzano i propri dispositivi mobili.

La VPN da utilizzare per raggiungere quest'obiettivo è CyberGhost. Con l'offerta in corso, questa VPN, una delle migliori sul mercato, registra un vero e proprio crollo di prezzo ed è ora attivabile al prezzo scontato di 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi extra e una garanzia di rimborso di 45 giorni. Per attivare subito l'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di CyberGhost.

Navigazione sicura con una VPN: privacy al top con CyberGhost

Con CyberGhost è possibile accedere a una VPN illimitata da utilizzare su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, grazie alle app ufficiali, oltre che su tanti altri dispositivi. La VPN include la protezione del traffico dati tramite la crittografia, garantendo anche una politica no log. In questo modo, l'accesso a Internet può avvenire in sicurezza e senza alcun tracciamento.

La VPN è, inoltre, senza limiti: non ci sono limitazioni alla banda disponibile e non c'è un limite di traffico dati utilizzabile con la VPN. Con CyberGhost è anche possibile aggirare i blocchi geografici online, grazie alla possibilità di poter spostare il proprio IP in un altro Paese.

CyberGhost è ora in offerta: il costo della VPN è di 2,19 euro al mese, puntando sul piano biennale di due anni, con 2 mesi gratis, fatturazione anticipata e garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni dall'attivazione. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

