Mai più senza Giga con la nuova offerta Iliad in promozione

Trascorriamo ogni giorno così tanto tempo al telefono che è impensabile rischiare di rimanere senza traffico dati. I messaggi sui vari gruppi o nelle conversazioni private, l’invio di foto e video, la navigazione sui profili social e, ancora, la consultazione delle pagine web e soprattutto il guardare reel, shorts ed episodi di serie TV sono un’esperienza coinvolgente di cui non potremmo usufruire senza una quantità sufficiente di Giga. E con una rete stabile e veloce a supportarli. Con Iliad FLASH 210 ogni preoccupazione di questo tipo è un lontano ricordo. Attivala subito a 9,99€ al mese, mancano solo pochi giorni.

Tutti i vantaggi dell’offerta Iliad FLASH 210

L’offerta Iliad FLASH 210 prevede 210 GB di traffico internet con SMS e minuti per le chiamate illimitati. Le telefonate e i messaggi sono illimitati sia in Italia che in Europa, ma anche in più di 60 Paesi esteri per abbattere tutte le barriere e riuscire a contattare, soprattutto in questi giorni di festa, familiari, parenti e amici per gli auguri.

I 210 GB di traffico dati possono essere utilizzati anche in hotspot sfruttando la stabilità e la velocità della rete Iliad in 4G/4G+ e anche in 5G (supportato in più di 3000 città italiane). Il tutto con la solita garanzia di Iliad di un prezzo chiaro e trasparente, senza costi nascosti, vincoli o rischi che l’importo dell’offerta possa variare nel tempo.

Iliad FLASH 210 è un’offerta completa e conveniente sia per chi trascorre molto tempo fuori casa e ama guardare serie TV e film dal display dello smartphone o ascoltare musica in streaming, ma anche per coloro che cercano una connessione veloce per lavorare in mobilità collegando il notebook all’hotspot del telefono. Con Iliad FLASH 210 tutto questo è possibile, a soli 9,99€ al mese per sempre. Attiva una nuova linea o passa a Iliad per sottoscrivere l’offerta FLASH 210.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.