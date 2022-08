macOS, iOS e iPadOS: aggiornare subito

Apple ha dato il via alla distribuzione di aggiornamenti destinati ai sistemi operativi macOS (12.5.1), iOS (15.6.1) e iPadOS (15.6.1). Sono già disponibili per il download sui computer della mela morsicata, sui telefoni della gamma iPhone, sui tablet della linea iPad e sui più recenti lettori multimediali iPod touch. Il consiglio è quello di procedere alla loro installazione non appena possibile. Il motivo è presto detto: includono le patch correttive per due vulnerabilità 0-day che potrebbero già essere state prese di mira da exploit.

Da Apple, aggiornamenti per macOS, iOS e iPadOS

I tre update intervengono nello specifico su due falle distinte. La prima è identificata come CVE-2022-32894 e mostra il fianco alla possibile esecuzione arbitraria di codice con privilegi kernel, il livello più elevato. La seconda, CVE-2022-32893, riguarda invece WebKit (il motore di rendering impiegato dal browser Safari e da altre applicazioni inclusa Mail): anch'essa abilita l'esecuzione arbitraria di codice attraverso contenuti Web malevoli appositamente confezionati.

A proposito degli exploit, il gruppo di Cupertino non ha rilasciato informazioni approfondite. Una prassi quando in gioco ci sono criticità che potrebbero favorire l'azione dei malintenzionati. Ulteriori dettagli saranno resi noti solo quando una percentuale significativa di utenti avrà messo al riparo i propri dispositivi. Lo stesso è avvenuto, ad esempio, con l'ultima patch di Chrome.

Per quanto riguarda il sistema operativo dei computer Mac, nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, il correttivo è in distribuzione solo per Monterey. Non risulta sia stata rilasciata anche per Catalina e Big Sur che ancora ricevono regolarmente aggiornamenti. Non è ad ogni modo da escludere l'ipotesi che il loro codice non sia interessato dalle vulnerabilità in questione.

In merito ai dispositivi mobile, invece, gli update possono essere scaricati fin da subito sugli iPhone della generazione 6s (e successive). Passando agli iPad, il rollout interessa la quinta generazione del modello base (e successive), Air 2 (e versioni successive) e mini 4 (e successive). Lo stesso vale per gli iPod touch di settima generazione. Ribadiamo in chiusura quanto già scritto: meglio non perdere tempo e procedere subito all'installazione.