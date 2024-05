Lima: VM Linux su macOS

Lima (Linux Machines) è una piattaforma Open Source basata su QEMU con cui è possibile eseguire macOS delle macchine virtuali Linux. In questo caso il vantaggio risiede nel fatto di poter generare delle VM Linux complete in tutte le loro funzionalità, cosa che non è possibile fare con WSL (Windows Subsystem for Linux) che, essendo un sottosistema, risulta essere molto più essenziale.

Installazione di Lima con Homebrew

QEMU funge da sistema di emulazione di base, permettendo di configurare un'architettura funzionante ma del tutto indipendente rispetto a quella ospitante. Questa scelta semplifica anche la condivisione di risorse tra i due sistemi, in senso bidirezionale, che è pienamente supportata. Come anticipato, si tratta di una soluzione libera e aperta e i sorgenti del progetto sono disponibili in un repository dedicato su GitHub.

Per installare Lima è possibile utilizzare il package manager Homebrew lanciando il comando seguente:

brew install lima

Fatto questo si può verificare il numero di versione corrente tramite l'istruzione:

limactl --version

Per inizializzare un'istanza con la configurazione di default si può utilizzare il comando:

limactl start

Si potrà quindi procedere con l'invio di comandi Linux con una sintassi come quella proposta di seguito:

limactl shell default uname -a

Caratteristiche e accesso al file system

Le VM generate con Lima possono essere utilizzate per la realizzazione di server. Le applicazioni presenti in quest'ultimo saranno accessibili dal sistema ospitante grazie al supporto del port forwarding automatico. In ogni caso è possibile visualizzare l'elenco di tutte le distribuzioni installabili (o template) lanciando l'istruzione:

limactl start --list-templates

È bene tenere conto che l'accesso della VM al file system della piattaforma di Apple è autorizzato in sola lettura. Si possono però definire delle directory in scrittura tramite le configurazioni di Lima e montare delle directory di macOS nella VM come se si trattasse di supporti interni.