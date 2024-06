macOS Sequoia beta 2: arrivano iPhone Mirroring e altre novità

Apple ha rilasciato macOS Sequoia beta 2, la seconda versione di prova del nuovo sistema operativo per Mac che arriverà questo autunno. Questa beta introduce diverse nuove funzionalità e migliora quelle già presenti nella prima beta, rendendo macOS ancora più potente e versatile. Una delle novità più interessanti di macOS Sequoia beta 2 è la funzione iPhone Mirroring. Questa consente agli utenti di controllare il proprio iPhone direttamente dal Mac.

Annunciata in precedenza da Apple ma non inclusa nella prima beta, iPhone Mirroring permette di visualizzare lo schermo dell'iPhone sul Mac e di utilizzare il mouse, la tastiera e il trackpad del Mac per interagire con il telefono. Inoltre, gli utenti possono trascinare file e foto tra il Mac e l'iPhone, facilitando lo scambio di contenuti tra i dispositivi.

Oltre a iPhone Mirroring, macOS Sequoia beta 2 include diverse altre novità. Tra queste spicca Highlights, una nuova funzione per Safari che consente agli utenti di ottenere rapidamente informazioni su un argomento, come indicazioni stradali, riassunti o collegamenti a siti web pertinenti. Un'altra aggiunta significativa è Reader, un'app ridisegnata per leggere articoli online senza distrazioni, migliorando l'esperienza di lettura. In Safari, è stata introdotta anche la funzione Rilevamento video, che aiuta gli utenti a mettere in primo piano i video e a controllarli con i controlli di riproduzione del sistema.

Passwords, messaggi, foto, maps e calendario

La nuova app Passwords consente di gestire password, chiavi di accesso, password Wi-Fi e codici di verifica in un unico posto sicuro, migliorando la sicurezza e la comodità per gli utenti. Inoltre, l'app Messaggi ha ricevuto nuovi effetti di testo, emoji e sticker Tapback, oltre alla possibilità di programmare l'invio dei messaggi, rendendo le conversazioni più vivaci e personalizzabili.

Apple Maps è stata arricchita con nuove modalità per esplorare il mondo, tra cui escursioni curate e percorsi a piedi personalizzati. L'app Foto, invece, ora organizza automaticamente la libreria delle foto in base a temi utili e offre una funzione di ricerca migliorata, rendendo più facile trovare i ricordi.

Note ha ricevuto nuove funzioni di trascrizione audio e riassunto con Apple Intelligence, e la possibilità di digitare equazioni che vengono automaticamente risolte. Il Calendario, infine, presenta una vista Mese aggiornata che consente di vedere facilmente gli eventi e i promemoria di un intero mese, migliorando la gestione del tempo. macOS Sequoia beta 2 è disponibile solo per gli sviluppatori Apple.