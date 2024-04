Macchina del caffè Nescafé adatta a tutti gli ambienti grazie alle sue dimensioni mini ad un PREZZO OUTLET

Nescafé offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalle classiche bevande solubili al caffè in capsule fino alle macchinette tra cui la macchina del caffè Krups di piccole dimensioni che oggi viene scontata del 39% per poi essere venduta a 60,50€.

Maxi sconto sulla macchina del caffè Nescafé

La macchina del caffè Nescafé Krups XS è un'opzione eccellente per gli amanti del caffè che desiderano un'esperienza di preparazione rapida e di qualità superiore. Questa macchina per caffè espresso e altre bevande in capsula della linea Nescafé Dolce Gusto si distingue per il suo design ultra compatto e versatile, progettato per occupare il minor spazio possibile e offrire un tocco di modernità alla tua cucina.

Dotata della funzione "Hot & Cold", la Nescafé Krups XS ti consente di preparare con facilità bevande sia calde che fredde, offrendo una flessibilità senza pari nella scelta delle tue bevande preferite.

Con una pompa ad alta pressione da 15 bar e una potenza di 1500W, questa macchina manuale garantisce una distribuzione uniforme del caffè e un aroma ricco e intenso ad ogni tazza.

Le dimensioni compatte e il serbatoio removibile da 0,8l con carica dall'alto rendono la Nescafé Krups XS estremamente pratica e facile da utilizzare. Inoltre, il sistema di spegnimento automatico dopo un minuto di inutilizzo e il sistema Thermoblock contribuiscono a garantire un consumo energetico efficiente, con una classificazione energetica A.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 39% sulla macchina del caffè Nescafé XS che viene venduta al costo totale e finale di 60,50€. Approfittane ora!

