Macchina da caffè Nespresso Inissia: GRANDE OFFERTA da oggi su Amazon

non si sa mai quando avremo bisogno di un buon caffè, e non sempre c'è il tempo per prepararlo alla vecchia maniera, soprattutto con i ritmi di quest'epoca moderna. Che sia a casa o in ufficio, è sempre buono avere una macchinetta facile da utilizzare e che sia capace di offrirci il migliore dei caffè. Krups e Nespresso sono la risposta adatta a questo enigma, con una rapidità incredibile sia nella preparazione della macchinetta, sia nell'erogazione, e ovviamente con il gusto unico di Nespresso.

Se state cercando una macchina del caffè con queste caratteristiche, sappiate che la Nespresso Inissia è da oggi in offerta su Amazon a soli 82,99€, con uno sconto del 31% sul prezzo di listino, con circa 37,00€ risparmiati.

Nespresso Inissia NX1005: la gioia del caffè

Questa macchinetta verrà incontro con rapidità e gusto a tutte le vostre esigenze. Abbiamo di fronte un prodotto da 1260W e una classe energetica A++, con una capacità di liquido che arriva fino ad 1 litro. Le sue dimensioni sono inoltre compatte, dato che è alta solo 23 cm, larga 12cm, e con una profondità di soli 32,1 cm.

Questa Nespresso Inissia è una macchina per espresso con sistema Nespresso Original Line, un sistema di estrazione unico che si abbina esclusivamente alle capsule Nespresso. Inoltre grazie al Flow Stop potrete impostare facilmente la lunghezza del caffè preferito automaticamente, e con il Thermoblock (il sistema di riscaldamento migliorato) il vostro caffè sarà pronto in soli 25 secondi.

