Macchina da caffè De Longhi Nespresso Inissia ad un prezzo STRABILIANTE su Ebay

Per capire la differenza tra una macchina Nespresso e una normale caffettiera, devi prima capire la differenza tra espresso e caffè. Le caffettiere tradizionali e le macchine Nespresso utilizzano chicchi di caffè, mentre le caffettiere gocciolano acqua calda attraverso il caffè macinato grossolanamente. L'espresso, d'altra parte, viene preparato forzando acqua estremamente calda (anche se non bollente) attraverso chicchi di caffè macinati finemente. Acquistala ora su Ebay a soli 74,90 invece di 119,90.

La differenza? Mentre il caffè ha una consistenza uniforme, l'espresso produce un liquido più intenso e denso con tre strati distinti: cuore, corpo e crema. Il cuore, lo strato inferiore dello shot, contiene l'amarezza del caffè, mentre il corpo comprende lo strato intermedio. La parte superiore dolce e spumosa è la crema.

La De Longhi Nespresso Inissia ti consente di preparare un espresso che sa come quello del bar. Fare un espresso nel modo tradizionale in genere comporta l'acquisto di chicchi di caffè interi, macinarli finemente in una consistenza simile a una polvere con un macinino e imballare i fondi nel filtro della macchina per caffè espresso prima della preparazione finale.

Le macchine Nespresso rendono il processo praticamente senza sforzo confezionando il caffè macinato in piccole cialde.E, poiché le capsule sono disponibili in un'ampia varietà di sapori e intensità, ci sono tante opzioni tra cui scegliere.

Se ti piace l'idea di avere una macchina Nespresso che soddisfi le voglie quotidiane di caffeina, ma non sei disposto a spendere tanti soldi per averne una, approfitta ora dello sconto del -38% e acquistala su Ebay.

