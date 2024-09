MacBook Air (2024) con M3 e schermo da 13": prezzo folle, costa meno di 1100€

Se stai cercando un nuovo computer portatile, potente, versatile e di casa Apple, sappi che il MacBook Air (2024), nella sua iterazione con processore Apple Silicon M3, schermo da 13 pollici, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, è il dispositivo che fa per te. Ora disponibile su Amazon a 1.099,00€ grazie alle offerte del giorno, IVA e spedizione incluse, questo portatile non solo rappresenta un'evoluzione tecnologica, ma offre anche un eccellente rapporto qualità-prezzo. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso, c'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine grazie al servizio di Prime.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Il cuore del MacBook Air (2024) è il nuovo processore Apple Silicon M3, una vera rivoluzione in termini di prestazioni ed efficienza energetica. Questo chip rappresenta l'ultima generazione di processori della mela, sviluppati appositamente per i laptop, e offre un incremento significativo di potenza rispetto ai modelli precedenti. Avrai accesso ad un’esperienza di utilizzo più fluida, veloce e reattiva, perfetta per gestire un ampio spettro di attività, dal multitasking quotidiano alla grafica e al montaggio video. Non di meno, promette ancora più prestazioni con un consumo energetico inferiore, il che significa maggiore autonomia della batteria e meno preoccupazioni per le ricariche continue: può gestire agevolmente app pesanti e flussi di lavoro complessi, mantenendo al tempo stesso il laptop fresco e silenzioso grazie alla sua progettazione senza ventole. Con un peso di soli 1,24 kg e uno spessore incredibilmente ridotto, è perfetto da portare ovunque, sia per lavoro che per svago. Il display Liquid Retina da 13 pollici del MacBook Air è un altro dei suoi punti di forza. Con 8 GB di memoria unificata e un SSD da 256 GB, il device sarà sempre pronto per gestire più attività contemporaneamente.

Trovare un laptop di questa qualità e potenza a un prezzo così competitivo è raro. L'offerta del giorno su Amazon ti permette di portarti a casa il MacBook Air (2024) da 13" a 1.099,00€, con IVA e spedizione gratuite.

