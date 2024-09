MacBook Air da 13,3 pollici con SSD da 256GB su eBay è un sogno

Prima di tutto voglio dirti che l'offerta che sto per segnalarti è una di quelle da "clic più veloce". Se non fai alla svelta rischi assolutamente di perdertela. Quindi vai subito su eBay e metti nel tuo carrello il favoloso MacBook Air da 13,3 pollici a soli 793,99 euro, invece che 828,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento.

C'è dunque uno sconto di 35 euro sull'ultimo prezzo più basso registrato finora e per questo dispositivo è davvero un ribasso notevole. Con il suo potente processore e un ottimo spazio di archiviazione, unito a un sistema operativo straordinariamente fluido e veloce, rappresenta una delle migliori offerte di oggi.

MacBook Air da 13,3 pollici è una favola

Se vuoi prestazioni straordinarie mentre lavori con programmi di editing video e audio devi sicuramente acquistare un MacBook Air. Questo si presenta con uno straordinario display retina da 13,3 pollici e una tastiera retroilluminata con touch pad integrato molto sensibile.

Gode del potente chip Apple M1 con processore a 8 Core e scheda grafica a 7 Core, supportati da 8 GB di RAM e una memoria interna con SSD da 256 GB. È dotato anche di una videocamera FaceTime HD e di una batteria che dura fino al 18 ore di utilizzo continuo. Possiede il sistema operativo macOS 11 Big Sur. Puoi avvalerti delle connessioni WiFi e Bluetooth, delle porte USB 3.2 per trasferimenti voracissimi e di una porta Type-C dove puoi collegarci anche un altro display. Inoltre ha un peso di soli 1,29 kg e uno spessore di appena 16,1 mm risultando quindi estremamente maneggevole e pratico.

Siamo di fronte al meglio del meglio e oggi lo puoi avere a una cifra incredibilmente più bassa. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su eBay e acquista il tuo MacBook Air da 13,3 pollici a soli 793,99 euro, invece che 828,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRSETT24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.