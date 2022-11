LXQt 1.2: arrivato il supporto iniziale per Wayland

Il team di coder del progetto LXQt, noto ambiente grafico open source basato sulle librerie Qt, ha da poco annunciato il rilascio della nuova stable release. LXQt 1.2 introduce una serie di novità davvero interessanti che consentono di migliorare la user experience di tale desktop environment ultra leggero che si focalizza sulla "sostanza" e sulle funzionalità "core" piuttosto che sugli orpelli grafici o sulle animazioni. LXQt 1.2 arriva dopo ben sette mesi di sviluppo, tecnicamente non si tratta di una major release ma dispone di una feature davvero innovativa ovvero il supporto iniziale a Wayland, ovvero il display server di riferimento per le distribuzioni Linux.

LXQt 1.2 si basa ancora sulle librerie Qt 5.15 LTS (Long Term Support) dunque non è stata ancora eseguita la transizione alle nuove Qt6. Probabilmente i developre del progetto hanno preferito focalizzarsi su altri aspetti rimandato il porting dei vari applicativi al 2023.

Tale update porta con se anche diverse migliorie per il file manager che adesso dispone di una cronologia delle ricerche eseguite con liste separate divise per nome e contenuti ricercati. Gli utenti possono regolare i vari parametri delle ricerche tramite il pannello Preferenze>Avanzate>Ricerca. Novità arrivate anche per le operazioni di file selection all'interno della modalità Detailed List, ora è infatti possibile eseguire la deselezione degli elementi tramite lo shortcut CTRL+D. È stato inserite poi un nuovo launcher creating dialog che dispone di una serie di categorie predefinite cosi da facilitare la creazione dei nuovi launcher personalizzati.

QTerminal, l'emulatore del terminale del progetto, ha ricevuto diversi interventi di miglioramento ed ora può utilizzare i QTermWidget ed i Qt plugin, inoltre adesso fornisce un parsing dei comandi più definito tramite l'opzione "-e". È stato oltretutto abilitato il Bidi rendering ed il text DND è stato impostato in modo tale da seguire i setting per il newline trimming ed i multiline prompt.

La screenshot utility ScreenGrab ora funziona anche con le configurazioni multi-monitor e l'image viewer LXImage Qt è stato dotato di un sub-menu, dentro la categoria View, per eseguire un migliore scaling delle immagini.