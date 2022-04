LXQt 1.1 rilasciato

Il team di developer LXQt ha rilasciato in questi giorni una nuova stable release di tale desktop environment open source. Si tratta di un rilascio davvero ricco di novità ed innovazioni, che migliorano sensibilmente la user experience dell'ambiente grafico. Una delle nuove funzionalità introdotte in LXQt 1.1.0 riguarda l'aspetto grafico del menu di sistema. Sono state inseriti due nuovi layout di questo elemento, ovvero: Compact, l'opzione di default che include tutti i diversi sottomenu con i numerosi setting ed i tool installati, e Simple, cioè l'opzione di visualizzazione più spartana che include i diversi pannelli e le principali utility in modo molto lineare.

Entrambe le due opzioni di layout appaiano in ogni caso esteticamente gradevoli ed uniformi con il resto del tema del desktop environment. In LXQt 1.1.0 il GTK Style menu, cioè quel software usato dagli utenti per regolare lo stile grafico delle applicazioni sviluppati tramite il noto toolkit GTK+, non è più presente presente nel pannello Appearance. Infatti è stato spostato all'interno di una sezione separata cosi da renderlo maggiormente accessibile.

Gli sviluppatori di LXQt sono anche intervenuti per migliorare diversi aspetti del default desktop behaviour setting. Ovvero quei comportamenti dell'ambiente grafico che reagiscono ad un'azione diretta dell'utente. Ad esempio, in quest'ultima release il campo di testo per eseguire una ricerca tra le applicazioni presente nel menu principale eseguirà un'autopulizia delle parole presenti nel box dopo che l'utente farà click con il mouse sopra l'icona di un programma per eseguirlo.

Questo comportamento va in buona sostanza a rendere più pulito l'ambiente grafico, semplificando contestualmente la vita alle persone che non dovranno più fare una pulizia manuale del box in questione tramite la barra spaziatrice ogni volta che è necessario ricercare un software presente nel sistema.

Oltretutto in LXQt 1.1.0 è stata rimpicciolita la dimensione dei bottoni presenti sulla barra delle applicazioni. Tale approccio stilistico ha l'obbiettivo di ridurre la porzione di display occupata cosi da lasciare più spazio agli applicativi utilizzati dall'utente.