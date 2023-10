L'SSD portatile DEFINITIVO di Samsung è in SCONTO

Un SSD è un dispositivo di archiviazione dati che utilizza memoria flash per immagazzinare informazioni in modo permanente. Oggi Amazon applica uno sconto del 34% sull'SSD Samsung portatile per un prezzo finale di 85,78€.

SSD portatile direttamente in tasca: Amazon e Samsung lanciano lo sconto

Samsung Memorie presenta un SSD portatile da 1 TB che offre prestazioni eccezionali e una durabilità superiore. Questa unità a stato solido è progettata per fornire un'archiviazione affidabile e veloce con un'interfaccia USB 3.2 ad alta velocità, che permette di sfruttare al massimo la sua potenza.

Ciò che rende questo SSD particolarmente attraente è la sua resistenza all'acqua, certificata con lo standard IP65. Questo significa che è protetto da acqua e polvere, offrendo una protezione extra per i tuoi dati.

Le prestazioni sono notevoli, con velocità di lettura e scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Questo lo rende fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni tradizionali, garantendo un accesso rapido ai tuoi dati.

Inoltre, la scocca in gomma è resistente agli urti, il che significa che può sopportare cadute da un'altezza fino a tre metri. Questa caratteristica lo rende ideale per coloro che sono sempre in movimento.

Il pacchetto include due cavi USB, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, che lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Questo SSD portatile è una soluzione versatile per chi cerca velocità, resistenza e affidabilità nella propria archiviazione digitale.

