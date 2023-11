L'SSD fulmineo da 1TB di Samsung è QUELLO DEFINITIVO e costa SOLO 66€

Un SSD, o Solid State Drive, è un dispositivo di archiviazione che utilizza la memoria flash per immagazzinare dati in modo permanente. Oggi su Amazon è presente un super sconto del 33% sull'SSD Samsung da 1TB per un costo finale di 66,89€.

SSD Samsung in super sconto del 33% su Amazon

Il Samsung SSD rappresenta un'eccellente soluzione di archiviazione interna che incorpora la avanzata tecnologia QLC di seconda generazione. Con un fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e velocità notevoli, essenziali per migliorare le esperienze desktop.

La sua caratteristica più distintiva è la sua natura di unità a stato solido, sfruttando la memoria flash per assicurare una maggiore efficienza e durata rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Il colore nero conferisce un tocco moderno e discreto, perfetto per l'integrazione in desktop.

Le prestazioni di questo SSD sono notevoli, con velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, garantendo un'esperienza fluida e reattiva durante l'utilizzo quotidiano del sistema. L'interfaccia SATA 6 Gb/s rende il dispositivo compatibile anche con interfacce SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s.

Con una capacità disponibile di 1 TB, questo SSD si presenta come una scelta ideale per gestire carichi di lavoro intensi su PC, workstation e sistemi NAS (Network Attached Systems) di alto livello. La sua facilità d'installazione come hard drive interno lo rende una soluzione conveniente per potenziare le prestazioni del sistema e ottimizzare lo spazio di archiviazione.

Oggi Amazon applica un mega sconto del 33% sull'SSD di Samsung da 1TB per un costo finale di soli 66,89€. Approfittane subito!

