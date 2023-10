L'SSD DEFINITIVO da 2TB di Western Digital va in MAXI SCONTO su Amazon

L'unità di archiviazione digitale WD da 2048 GB è una soluzione versatile e affidabile per conservare e trasferire i tuoi dati in modo rapido ed efficiente. Dotata di un'interfaccia USB 2.0/3.0, questa unità offre una velocità di trasferimento dei file fino a 540 MB/s, garantendo che tu possa spostare grandi quantità di dati in poco tempo.

La sua tecnologia di connettività USB la rende portatile e facile da utilizzare. Questo hard disk meccanico, dal fattore di forma da 2,5 pollici, è perfetto per l'utilizzo con computer portatili e può essere trasportato comodamente ovunque tu vada.

La protezione con password e la crittografia hardware garantiscono che i tuoi dati siano sicuri e protetti, impedendo l'accesso non autorizzato. Inoltre, l'unità è pronta all'uso con USB Type-C e USB 3.1 Gen 2, ed è compatibile anche con le porte USB 3.0, USB 2.0 e USB-A, garantendo la massima flessibilità di connettività.

La funzione di backup automatico semplifica la gestione dei tuoi dati, consentendo di mantenerli al sicuro senza sforzo. Con una combinazione di affidabilità tipica del marchio WD e facilità d'uso, questa unità di archiviazione digitale è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di archiviazione affidabile e veloce per le proprie esigenze digitali.

L'offerta di Amazon, dunque, prevede uno sconto del 30% sull'SSD di Western Digital da 2TB per un prezzo finale di 159,99€.