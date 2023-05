Logitech Slim Folio per iPad con tastiera wireless integrata in promo su Amazon

Se stai cercando un accessorio comodo per il tuo iPad che ti permetta di chattare e digitare grazie al supporto di una tastiera wireless dedicata, allora questo è proprio l'articolo che fa per te. Questa cover è stata studiata non solo per durare anni, ma possiede anche una tastiera wireless dedicata per l'iPad con scorciatoie e tasti multimediali. Approfitta ora e acquistala su Amazon a soli 91,98€ invece di 103,99€.

La durata della batteria dichiarata è di 4 anni, questo perchè la Slim Folio utilizza 2 batterie a bottone sostituibili per alimentare la tastiera. Inoltre è dotata di un sistema di gestione dell'alimentazione intelligente che gli permette di poter gestire al meglio i consumi e durare di più nel tempo. Questa tecnologia sfrutta anche la Connettività Bluetooth Low Energy e il wireless Bluetooth LE avanzato per una connessione affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Inoltre, sembra che la società abbia pensato proprio a tutto: la cover è anche resistente da urti e graffi accidentali, un prodotto che avvolge con cura il tuo iPad per una protezione completa da ogni tipo di incidente All'interno un telaio leggero e un modulo tastiera forniscono integrità strutturale senza appesantire il carico.

Infine, troviamo anche il supporto per la Logitech Crayon e l'Apple Pencil (di 1a generazione). Puoi tranquillamente usare la penna e riporla dove non si perderà o non sarà d'intralcio. Il comodo supporto lo manterrà saldamente finchè non ti servirà. Non lasciarti scappare lo sconto del 12% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

