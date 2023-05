Logitech MX Master 3S: OFFERTA BOMBA e DOPPIO SCONTO per il mouse!

Logitech è fin dalla sua nascita un marchio indiscutibilmente sinonimo di qualità e tecnologia all'avanguardia nel campo delle periferiche - e non solo - dedicate ai PC, soprattutto nel campo del lavoro, passando anche dal gaming. Tutto questo grazie ad hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, tra qualità, stile, e durabilità. Se ad esempio siete in cerca di un nuovo mouse senza fili adatto per il lavoro ma tecnologicamente avanzato, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, potreste avere l'occasione decisiva a un click di distanza col Logitech MX Master 3S.

Infatti da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon questo mouse Logitech MX Master 3S a soli 99,99€ col 27% di sconto, ai quali se applicherete il coupon potrete sottrarre un ulteriore 10% e pagare solo 89,99€.

Logitech MX Master 3S: qualità e grande risparmio

Stiamo parlando di un prodotto che su ogni superficie gode di un tracciamento a 8K DPI per poter lavorare ovunque, anche su vetro. Anche il suono vuole la sua parte, e sappiate che questo mouse è stato riprogettato con click silenziosi: il mouse Bluetooth MX Master 3S introduce infatti la tecnologia Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di soddisfazione ma con il 90% di rumore di click in meno.

Come per tutti i prodotti di casa, anche il mouse Logitech MX Master 3S possiede un software di personalizzazione Logi Options+ aggiornato, per personalizzare i tasti e ottimizzare il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le App. Infine, ma non per importnza, si tratta di un mouse assolutamente elegante per non sfigurare ovunque vi troviate, nonché ergonomico per garantire il miglior comfort per le ore di utilizzo che ne farete.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.