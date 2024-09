Logitech MX Master 3S per Mac: mouse wireless che scorre anche sul vetro

Oggi ti segalo uno dei migliori mouse wireless in commercio, ottimizzato per Mac, che poi avere a un prezzo davvero molto più basso. Sto parlando del mitico Logitech MX Master 3S che su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello a soli 87,99 euro, invece che 134,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a un mega sconto del 35% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare una cosa come 47 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Master 3S per Mac: ergonomico e ultra-veloce

Questa versione del mouse Logitech MX Master 3S è ottimizzato per Mac come ti dicevo è quindi compatibile anche con iPadOS. Ha una connessione super affidabile e veloce che ti consente di collegarlo in un istante al tuo Mac. E gode anche della connettività multidispositivo per connetterlo fino a 3 device contemporaneamente e passare poi da unno all'altro in un secondo.

Uno straordinario sensore 8K DPI che riesce a scorrere tranquillamente su qualsiasi materiale, anche sul vetro. Ha clic silenziosi con il 90% di rumori in meno e senza input lag. Inoltre ha un'impugnatura ergonomica che ti permetterà di lavorare per tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Il braccio, il polso e la mano rimarranno sempre in una posizione ottimale. Gode di una batteria che dura fino a 70 giorni con una singola ricarica e ti permette di avere altre 3 ore di utilizzo con un solo minuto di ricarica.

Fai presto perché questa è sicuramente una promozione che scadrà da un momento all'altro. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 3S a soli 87,99 euro, invece che 134,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.