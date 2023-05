Logitech MX Master 3S: il BUNDLE di mouse e tastiera in OFFERTISSIMA su Amazon

Logitech è praticamente da sempre un nome altisonante nel mondo della tecnologia e degli accessori per PC: sinonimo di qualità, innovazione e avanguardia, con hardware che difficilmente deludono i clienti. Un marchio che poi cerca sempre di andare incontro al consumatore con chicche o offerte particolari, o come in questo caso, con dei convenienti bundle. Se siete in cerca di una nuova tastiera e di un mouse che siano comodi e performanti, su Amazon arriva oggi l'occasione adatta per voi: il Bundle Logitech MX Master 3S.

Da oggi potrete infatti aggiudicarvi in offerta su Amazon il Bundle Logitech MX Master 3S a soli 191,98€, con uno sconto del 27% sul pacchetto che vi farà risparmiare un totale di circa 72,00€!

Logitech MX Master 3S: la combo perfetta

Il mouse di questo bundle ha il tracciamento su ogni superficie a 8K DPI, quindi potrete usare il mouse per PC senza fili MX Master 3S per lavorare ovunque, anche su vetro, con il sensore aggiornato a 8000 DPI, e con sensibilità personalizzabile. Inoltre dispone di click silenziosi, scorrimento megaspeed, e un design ergonomico che metterà il vostro polso in una posizione più naturale e il pollice in modo che i controlli siano ottimali.

Per quanto riguarda invece la tastiera presente in questo Bundle Logitech MX Master 3S, i tasti sono leggermente concavi, e si adattano alla forma delle dita, con dettatura vocale, microfono mute/unmute, e i nuovi tasti Emoji. Dispone anche di illuminazione intelligente, e di un layout progettato per una precisione senza sforzo sulla superficie, con uno stile minimal. Una tastiera ergonomica portatile che potrete portare ovunque.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.