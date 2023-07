Logitech MX Keys: ecco la tastiera wireless che devi avere (-39%)

Se usi spesso il computer e vuoi velocizzare il tuo lavoro devi sicuramente acquistare una tastiera wireless di qualità. Oggi la puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys a soli 82,99 euro, invece che 134,99 euro.

Questa è davvero un'ottima promozione e grazie allo sconto del 39% potrai risparmiare ben 52 euro totale. Con questa tastiera wireless sarà in grado aumentare notevolmente la produttività e ridurrai anche l'affaticamento. È compatibile praticamente con tutti i dispositivi, ha una batteria che dura tantissimo e la funzione multi-dispositivo.

Logitech MX Keys: la migliore tastiera wireless

Non ci sono dubbi, Logitech MX Keys è la migliore tastiera wireless che potrai acquistare. È dotata di una retroilluminazione intelligente che si adatta alla luce ambientale e si attiva appena avvicini le mani. I tasti sono leggermente concavi e quindi ergonomici. Il risultato è una digitazione fluida che ti permette di scrivere in modo veloce senza mancare un colpo.

Potrai collegarla a diversi sistemi operativi come Windows, MacOS e Linux e switchare da uno all'altro con un semplice pulsante e con un solo ricevitore. Ha una batteria gigante che in grado di durare per 10 giorni con una sola ricarica e fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. E la puoi ricaricare velocemente tramite il cavo USB e troverai incluso.

Questa è davvero un'offerta straordinaria e dato che durerà poco per riuscire ad avvalertene devi essere rapido. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys a soli 82,99 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.