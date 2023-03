Logitech MX Keys: CROLLA il prezzo della SPLENDIDA tastiera wireless

Se vuoi una tastiera wireless che offra prestazioni eccellenti senza rinunce, allora devi assolutamente dare un'occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys a soli 75,04 euro, invece che 134,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 41%, più un ulteriore piccolo sconto al check-out, avrai un risparmio di quasi 60 euro sul totale. Davvero incredibile, considerando che siamo di fronte a una delle migliori, se non la migliore, tastiera wireless in commercio. Quindi se non vuoi perdere questa offerta devi essere super veloce.

Logitech MX Keys: la regina delle tastiere wireless

Non c'è molto da dire, siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità, il meglio del meglio. La tastiera Logitech MX Keys ti permette di digitare in modo veloce grazie al suo basso profilo e i suoi tasti leggermente concavi. Ogni tasto è molto sensibile e quindi non dovrai premerlo con forza. Questo garantirà anche una notevole riduzione del rumore.

Appena avvicini le mani la tastiera s'illumina adattandosi anche alla luce dell'ambiente. In confezione troverai un pratico ricevitore che potrai usare per tutti i dispositivi Logitech compatibili. Quindi un solo dongle per più device. E puoi passare da un dispositivo all'altro con la semplice pressione di un tasto. È compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, iOS e Android. È dotata di una batteria ricaricabile che può durare fino a 10 giorni con una ricarica completa. E si ricarica tramite il cavo USB che trovi in dotazione.

Non perdere tempo perché un'offerta così vantaggiosa e destinata a durare pochissimo. Prima che l'offerta svanisca dunque vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys a soli 75,04 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

