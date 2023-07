Logitech LIGHTSPEED: il RE dei mouse wireless da gaming al 48%

Mouse e tastiera sono le cose che più fanno la differenza per un giocatore di videogame. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il mouse Logitech LIGHTSPEED a soli 39 euro, invece che 74,99 euro.

Ebbene sì, oggi puoi goderti uno sconto del 48% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare quasi 36 euro sul totale. Per uno dei mouse wireless da gaming migliori in commercio sicuramente è un'ottima cifra. Vivi le tue partite al meglio, non perde un colpo e spendi pochissimo.

Logitech LIGHTSPEED con sensore Hero da 12.000 DPI

Tra le diverse funzioni e tecnologie che rendono questo mouse da gaming uno dei migliori in circolazione c'è sicuramente il potentissimo sensore ottico Hero con una sensibilità fino a 12.000 DPI. Questo ti permette di essere velocissimo e gli consente di scorrere su qualsiasi superficie, anche senza il tappetino. Ha una velocità di report di solo 1 ms e quindi sarai super competitivo.

Grazie al design ergonomico potrai giocare per ore senza fare fatica. Scaricando gratuitamente il software Logitech potrai personalizzare i tasti e creare le scorciatoie migliori per ogni tuo gioco. E poi con una sola batteria AA potrai usarlo fino a 250 ore consecutive. È compatibile per Windows, macOS e Chrome OS senza la necessità di fare installazioni.

Se vuoi il meglio del meglio a una cifra molto più bassa allora devi essere rapido e completare l'acquisto il più velocemente possibile. A questo prezzo lo vorranno in tanti. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Logitech LIGHTSPEED a soli 39 euro, invece che 74,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

