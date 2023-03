La tastiera Bluetooth con il miglior rapporto qualità-prezzo attualmente in circolazione? Senza ombra di dubbio è la Logitech K380, anche quando è a prezzo pieno. Oggi però Amazon pare abbia perso la testa, sì perché lo sconto del 41% è qualcosa di davvero straordinario. Hai dunque la possibilità di completare un vero e proprio affare a soli 33€ (considerando anche il risparmio di 1,74€ al momento del check-out). La spedizione, come è normale che sia, è completamente gratuita se ti abboni a Prime.

Logitech K380: sua maestà la tastiera Bluetooth, ora al -41% su Amazon

La Logitech K380 è una tastiera wireless che non passa inosservata. Anche per il suo design leggero e minimalista, potremmo dire.

Come anticipato, è una periferica Bluetooth che può essere utilizzata con una marea di dispositivi, a partire dai Mac e dai PC Windows (ma è compatibile anche con Android, iPadOS, Smart TV, Linux e così via). Con l’Easy Switch con 3 canali di collegamento, poi, la puoi connettere a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con un semplice tocco.

Pur essendo compatta, i tasti sono ben distanziati tra loro e offrono una digitazione fluida e silenziosa. E poi sono di forma circolare, una soluzione abbastanza insolita di questi tempi, ma assolutamente gradevole al tocco e alla vista.

Trattandosi di una periferica Bluetooth, non noterai fastidiosi cavi sulla scrivania e potrai portarla in giro ovunque, senza avvertirne il peso. Ovviamente sono necessarie delle batterie. All’interno della confezione ne trovi due di topo AAA, e per il futuro non devi assolutamente preoccuparti: stando a quanto dichiarato da Logitech, l’autonomia è di circa 2 anni.

Non credo sia necessario da aggiungere altro. Voglio però darti un consiglio: la Logitech K380 è una tastiera molto apprezzata e ambita, aggiungila subito al carrello per non perdere l'occasione di risparmiare il 41%. Sii più veloce degli altri, perché le unità a disposizione potrebbero terminare.

