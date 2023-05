Logitech G935: cuffie wireless per PC, Mac, PS4 e Switch al 44%

Se stai pensando di acquistare delle cuffie senza fili per le tue sessioni di gioco che siano adatte per PC, Mac e consolle, non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G935 a soli 119,99 euro, invece che 215 euro.

In questo momento dunque puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 44% e risparmiare ben 95 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Logitech G935: cuffie da gaming wireless senza rivali

Non ci sono dubbi sul fatto che Logitech G935 siano delle cuffie da gaming wireless eccezionali. Sono studiate e progettati per garantire il massimo del comfort. Infatti, grazie ai morbidi padiglioni all'archetto regolabile potrai indossarle per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Offrono un suono Surround meraviglioso e chiaro.

Hanno dei comodi e pratici comandi sul padiglione che ti permettono così di cambiare velocemente le impostazioni, regolare il volume e attivare o disattivare il microfono. Parlando di quest'ultimo, sono dotate di un microfono incorporato che riesce a captare la tua voce eliminando i disturbi ambientali. E poi hanno una super batteria in grado di durare per 12 ore con una sola ricarica.

Non c'è che dire, a un prezzo del genere queste cuffie da gaming sono l'offerta del giorno. Sbrigati però dato che non potrà durare in eterno. Vai adesso su Amazon e acquista le tue Logitech G935 a soli 119,99 euro, invece che 215 euro. Se completi l'ordine subito le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

