Logitech G502 HERO: su Amazon ENORME SCONTO sul mouse da gaming

Logitech è da sempre sinonimo di qualità e tecnologia all'avanguardia nel campo delle periferiche per PC da gaming, che vanno sempre ad esaudire le richieste degli utenti, con hardware che difficilmente deludono le aspettative: insomma ci troviamo di fronte ad un marchio che è una garanzia. Si sa che i videogiocatori sono la branca più esigente in tal senso, e se anche voi siete in cerca di un nuovo mouse, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, e soprattutto se non ritenete il cablaggio un problema, potreste avere l'occasione decisiva a portata di click su Amazon, con il Logitech G502 HERO.

Da oggi infatti è disponibile in offerta su Amazon proprio il Logitech G502 HERO, che potrete aggiudicarvi a soli 49,99€, con uno sconto del 46% e un abbondante risparmio di circa 43,00€.

Logitech G502 HERO: il gaming in mano

Se non vedete l'ora di avere un mouse che vi faccia fare un dignitoso salto di qualità senza sborsare un patrimonio, questa offerta su Amazon è la soluzione al vostro problema. Ma di che tipo di prodotto si tratta? Il G502 HERO è un mouse con sensore ottico per gaming, e offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione; inoltre dispone di 11 pulsanti programmabili e rotella di scorrimento ultraveloce doppia modalità.

Inoltre il Logitech G502 HERO possiede illuminazione RGB con tecnologia G Lightsync, sistema di regolazione del peso, sensore di ultima generazione per il movimento, e un sistema di tensionamento a molla metallica integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse.

